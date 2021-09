Settembre si sta rivelando come negli ultimi anni un mese davvero bello per chi si concede gli ultimi scampoli di vacanze. Sono infatti molte le famiglie che approfittano di quest’ultima settimana per un break di sole, prima dell’inizio delle scuole. Tantissimi anche gli italiani che, complici i prezzi buoni e il meteo favorevole, progettano delle escursioni in questo prossimo weekend. Con previsioni che danno caldo praticamente in tutta Italia e con un fine settimana all’insegna del sole, ecco delle mete veloci da non farci mancare. Se amiamo gli scenari montani, questo lago è stato premiato per 5 volte di seguito come lago più bello d’Italia e pochi lo conoscono nonostante sia facilissimo raggiungerlo.

Se c’è una meta italiana bellissima e molto particolare è il lago prealpino più grande del nostro paese: il Lago di Garda. Particolarmente amato dai turisti tedeschi e olandesi, che ne hanno fatto praticamente la loro seconda casa. Ma sono sempre di più anche i russi facoltosi che stanno acquistando le meravigliose ville con vista mozzafiato sulle colline circostanti.

Il Lago di Garda si presta bene a qualsiasi tipo di vacanza: dalla gita in giornata, al fine settimana, fino alla vacanza vera e propria. Non manca davvero la scelta nelle tre rispettive sponde: veronese, bresciana e trentina. Tra paesi pittoreschi, castelli, musei, funivie, escursioni in montagna e nell’entroterra, gite in barca e sport acquatici, qui ce n’è davvero per tutti i gusti. Senza considerare le strutture dotate di terme e piscine e le stesse spiagge spesso libere per prendere il sole e fare i bagni. Tutto il lago è bello, ma ci permettiamo di suggerire alcune mete che ci lasceranno davvero entusiasti.

Venendo dalla Lombardia, suggeriamo la meravigliosa Sirmione, col suo castello scaligero, il centro storico racchiuso tra le mura medievali e le grotte romane di Catullo. Proseguendo sulla sponda bresciana, vale la pena un passaggio nella vicina ed elegante Salò. E, come farsi mancare la gita al Vittoriale del grande poeta italiano D’Annunzio?

Per chi viene invece da sud est, la sponda veronese promette emozioni in quel di Peschiera, ricchissima di testimonianze storiche e nella elegante Bardolino. Proseguendo a nord lungo la costa, vale la pena fermarsi a Torri del Benaco e a Malcesine, dove potremo ammirare uno dei castelli a strapiombo sul lago tra i meglio conservati di tutto il Mondo.

Potremmo terminare il nostro viaggio in terra trentina, là dove finisce il lago: a Riva del Garda. Posto davvero incantevole, ricco di storia, eleganza e splendidi giardini. Non dimentichiamo che in tutte queste zone potremmo assaggiare gli straordinari vini locali, abbinati al pesce di lago, dal gusto marcatamente dolce.

