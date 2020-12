Sempre più persone effettuano compravendite online. Sulla rete c’è un fiorente mercato di singoli che acquistano merci da venditori privati. Grazie a varie applicazioni e piattaforme, molti privati cittadini effettuano vendite e acquistano senza ricorrere ad intermediari. Scarpe, abbigliamento, libri, complementi di arredo, si può acquistare e vendere praticamente qualsiasi tipo di prodotto.

Questo può essere un modo efficace per disfarsi di acquisti sbagliati e vecchi regali non apprezzati.

Pochi sanno che potrebbero possedere un oggetto che vale centinaia di euro sul mercato della rete e che è molto richiesto. Il suo valore di vendita è dato dall’altissima domanda e dalla ridotta offerta. Tutti noi ci ricordiamo il successo planetario della saga del maghetto di Hogwarts, ma potremo ignorare che le prime edizioni italiane del libro possono valere una fortuna.

Volumi che valgono una fortuna

Moltissimi appassionati sono alla ricerca di particolari edizioni di Harry Potter e sono disposti a sborsare parecchi soldi per ottenerle. Pensiamo che la prima edizione inglese di “Harry Potter e la pietra filosofale” fu venduta all’asta per più di 70.000 euro. Il prezzo originario del libro era di 10 sterline, quasi 10 euro. In Italia un volume che appartiene alla prima stampa del 1998 può valere su eBay fino a 100 euro. Le ristampe successive possono arrivare a valere 50 euro. Se siamo in possesso della primissima stampa del libro, quella in cui Harry Potter appare senza occhiali per un errore dell’editor, potremmo avere per le mani un piccolo tesoro dall’altissimo valore commerciale.

Come guadagnare centinaia di euro con questo libro che potremmo forse avere a casa

Se abbiamo uno dei volumi della saga di Harry Potter dobbiamo controllare di quali edizioni e traduzioni si trattano. Queste le caratteristiche che determinano l’effettivo valore di questi libri. Se possediamo tutti i sette volumi nella prima pubblicazione il valore può essere intorno ai 500 euro. Inoltre, se i volumi fanno parte della prima stampa potremo arrivare tranquillamente a 3.000 euro di patrimonio. Se scopriamo di possedere questi libri così preziosi potremmo decidere di venderli ed incassare centinaia di euro.

Ecco spiegato come guadagnare centinaia di euro con questo libro che potremmo forse avere a casa.