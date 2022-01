Mangiare è un bisogno del corpo e un piacere per l’anima.

Ogni giorno, la nostra domanda è: cosa si mangia per pranzo/cena? Chi vive da solo o è molto indaffarato, ama coccolarsi ordinando cibo da asporto, ma non possiamo pensare di nutrirci solo di pizza e panini.

Chi ha una famiglia, invece, chiede agli altri componenti quale sia il loro desiderio culinario per soddisfarli con qualche ricetta sfiziosa.

Tuttavia, gli impegni quotidiani e la stanchezza che ci assale, spesso ci impediscono di dedicare tempo ed energie alla cucina.

Potremmo preparare un secondo veloce, magari a base di pollo o carne, ma con un tocco di gusto in più.

Non il solito panato o arrosto spesso poco saporito, ma un’idea originale e gustosissima.

Quando vogliamo insaporire qualcosa, la prima cosa a cui pensiamo è la salsa. Allo yogurt, alle erbe, oppure vari condimenti come l’aceto balsamico e altri simili.

A questo proposito, i nostri esperti di cucina hanno pensato ad un condimento delizioso a base dell’ingrediente probabilmente più inaspettato. Stiamo parlando della birra, amata e consumata in tutto il Mondo.

Quasi nessuno avrebbe pensato di utilizzarla per realizzare un condimento ed ecco come fare.

Al posto di salsa allo yogurt e aceto balsamico, questo condimento inaspettato sarebbe perfetto per insaporire carne, pollo e pesce

La cucina, si sa, è una questione di fantasia e Noi della Redazione cerchiamo di escogitare ogni volta qualcosa di buonissimo.

Per la nostra vinaigrette alla birra, ci serviranno pochissimi ingredienti e cinque minuti contati.

Prendiamo dell’olio, un pizzico di sale e un po’ birra, circa 1/3 di un bicchiere per l’acqua.

Mescoliamo ed ecco fatto. Gli amanti dei sapori forti potrebbero optare anche per l’aggiunta di senape o di una goccia di limone, che dona gusto ad ogni piatto.

Anche al pesce, spesso accompagnato soltanto da un po’ d’olio e niente più.

Più è semplice e più si sente il sapore del mare, ma ciò non toglie che ogni tanto possiamo anche azzardare qualcosa di speciale. Ciò vale soprattutto se il pesce non è molto fresco ed è quindi poco gustoso. Sappiamo che nei mesi invernali non possiamo aspettarci una frittura di calamari con i fiocchi e quindi bisogna rimediare in qualche modo.

Al posto di salsa allo yogurt e aceto balsamico che conosciamo benissimo e che forse ci hanno anche stancato, ecco un’alternativa semplice e squisita.

Approfondimento

Tanti le scartano, ma queste birre italiane costano poco e sono sensazionali