Un film può essere il compagno di serata perfetto. Con il freddo incombente e molte attività ancora impossibili da fare, non c’è nulla di meglio di gustarsi una bella trama seduti sul divano. Bevanda calda, coperta e una storia emozionante possono davvero svoltare la nostra serata, facendoci apprezzare anche il tempo speso a casa in totale relax. Ma, per far sì che questo accada, dobbiamo anche scegliere i contenuti giusti da guardare. E sicuramente Netflix ce ne offre alcuni piuttosto interessanti.

Netflix si rivela una culla di serie e film davvero interessanti che hanno catturato l’attenzione di migliaia e migliaia di spettatori

In passato avevamo già presentato diversi contenuti Netflix, che sicuramente potrebbero catturare l’attenzione del pubblico. Ci sono alcune serie TV e alcuni film, infatti, che si presentano in modo davvero accattivante, con trame, personaggi e cast da capogiro. Tra questi, ne avevamo presentati alcuni. Per esempio, in questo nostro precedente articolo, avevamo evidenziato la bellezza di un film perfetto per trascorrere un sabato sera diverso che, di certo, non potrebbe lasciarci in alcun modo indifferenti. Oppure, in un altro articolo, avevamo sottolineato la straordinarietà di una serie TV nello specifico che ha fatto impazzire tantissimi spettatori. Oggi continuiamo con la lista, presentando un film che a breve sarà disponibile sulla piattaforma e che certamente ci piacerà.

Sono tutti in trepidante attesa per la nuova uscita su Netflix dei prossimi giorni che ci terrà incollati allo schermo

Il film di cui parliamo oggi è il geniale Big Bug, basato su una trama davvero contorta e intrigante. Andiamo avanti con gli anni e settiamo la nostra mente nel 2050. Durante questo periodo, la tecnologia ha praticamente conquistato il Mondo e ogni elemento della vita è controllato da intelligenze artificiali. Ormai, l’uomo non tende neanche più a sforzarsi e si affida alle macchine per qualsiasi bisogno, anche per il più insignificante. Addentrandoci nella storia, ci ritroviamo nella casa di una famiglia fortemente problematica, che cova asti e rancori tra i propri membri e che è costretta tra le stesse mura domestiche. Tutto mentre degli androidi stanno cercando di mettere sotto il proprio dominio la Terra.

In un incessante incontro di gelosie, rammarichi e rabbia, ci ritroveremo catapultati nei problemi della famiglia e dei robot che, furbi, stanno cercando in tutti i modi di prendere il controllo. L’uscita è prevista per l’11 febbraio. Tra l’altro, non dimentichiamoci poi che il regista del film è proprio Jean-Pierre Jeunet, noto anche per Il famoso mondo di Amélie. E anche per questo motivo sono tutti in trepidante attesa per la nuova sorpresa che ci regalerà il regista.

