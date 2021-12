Il Natale si sta avvicinando e siamo a corto di idee per ciò che dobbiamo preparare affinché i nostri familiari e amici siano contenti e soddisfatti? Niente paura perché il team di ProiezionidiBorsa è pronto ad aiutare i lettori.

Sicuramente i vol au vent sono una specialità tipica del periodo natalizio, ma se vogliamo cambiare con idee originali e sfiziose, questo articolo può fare al caso nostro. Il giorno di Natale saremo di corsa per la preparazione di tutte le pietanze possibili e immaginabili, per cui non possiamo perdere tempo anche per gli antipasti.

Ecco perché oggi vedremo come fare degli antipasti davvero gustosi, che delizieranno il palato di tutti i commensali e che soprattutto non ci prenderanno molto tempo. Inoltre, aiuteremo anche nella scelta degli addobbi, per cui altro che ghirlande e rosso, è questa la tendenza chic degli addobbi sulla tavola spendendo pochissimo.

Antipasti gourmet

Altro che vol au vent, ecco come stupiremo tutti per le feste con questi stuzzichini squisiti pronti in 3 minuti. Per dare un tocco di raffinatezza anche al palato, proviamo questi antipasti gourmet. Basta semplicemente acquistare le confezioni di quelle fette lunghe di pane bianco senza bordi adatte ai tramezzini, ma questa volta non le taglieremo trasversalmente.

Procediamo così. Prendiamo una fetta lunga, condiamo e chiudiamo arrotolandola come se volessimo formare un rollò. Dopodiché, tagliamo ciascun pezzo possibilmente della stessa dimensione e così creeremo degli stuzzichini rotondi sfiziosi.

Gli stuzzichini possono essere così composti: una fetta con robiola, salmone affumicato e rucola; una fetta con formaggio spalmabile, speck e noci; oppure una fetta con pesto di pistacchi, mortadella e burrata; una fetta con salsa tonnata, roastbeef e valeriana; e ancora, una fetta con salsa alle noci, provola e rucola; infine una fetta con pesto, stracciatella e pomodori secchi.

Oltre a questi, possiamo fare le classiche tartine di pancarré con maionese e prosciutto, cocktail di gamberi, antipasti con pasta sfoglia da fare con le formine classiche natalizie, come l’albero di Natale o le stelle, con le salse già pronte come quella al tonno, oppure le pizzette di patate.

Queste sono davvero facili da preparare. Dopo aver lavato le patate sotto acqua corrente, tagliamo a fette spesse comprensive di buccia e condiamo ogni fetta con olio, sale e rosmarino. Adagiamo ogni fetta sulla carta forno e poi sulla teglia, e mettiamo in forno per circa 15 minuti a 200° gradi. Dopodiché possiamo condirle con salsa di pomodoro, mozzarella e origano, oppure con salame e provola, o ancora con robiola e prosciutto cotto.

