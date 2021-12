Quando si preparano pranzi o cene con amici e parenti è bello curare con più attenzione ogni particolare. Dopo aver pulito casa, di solito si pensa al menù e si va ad acquistare ciò che ci serve. Mentre magari è sul fuoco o nel forno un buon manicaretto, si pensa ad apparecchiare. A volte si può dare un tocco in più alla tavola preparando dei segnaposto carini o delle composizioni floreali da mettere al centro. La stessa creatività si potrebbe applicare anche all’impiattamento. Perché non presentare anche la frutta, ricca di vitamina C, in un modo diverso?

Non la solita macedonia ma ecco come servire la frutta in modo creativo quando si hanno ospiti

Invece di presentare la solita macedonia in una coppetta, a volte con una pallina di gelato alla vaniglia, o qualche frutto su un’alzatina, ecco dei modi alternativi.

Tartare

La prima idea è quella di comporre una tartare di frutta. Servirà un coppapasta rotondo dove inserire vari frutti tagliati a pezzetti o a quadratini, premere un po’ per rendere compatto il tutto e poi sollevare delicatamente la formina usata. Se non si ha il coppapasta si può provare a fare lo stesso procedimento mettendo alla base una fetta d’ananas.

Coppa d’arancia

Prendere un’arancia, incidere la cupoletta superiore e svuotarla. A questo punto si può riempire con spicchi di mandarino, kiwi, banane e così via.

Stella di frutta

Tagliare delle fette d’ananas a cubetti e formare su un piatto una stella mettendoli uno di seguito all’altro. Negli spazi inserire altra frutta, magari di colore diverso, alternandola.

Infine, altre tre proposte carine

Albero di Natale

Pelare dei kiwi, tagliarli a fettine e dividere ciascuna in due parti. Su un piatto disporre le mezze fette partendo dall’alto e aumentando il numero, in modo da formare un alberello. Distribuire delle ciliegie candite come se fossero palline dell’albero di Natale. Alla base mettere una fettina di kiwi non pelata divisa a metà, dalla parte della buccia, in modo da far immaginare un tronco.

Paesaggio con le palme

Questa composizione è dedicata ai bambini. Mettere delle fettine di banana per fare il tronco delle palme, mentre la chioma sarà fatta da fettine di kiwi. Con delle gocce di cioccolato formare uno stormo di uccelli nel mezzo.

Frutta brinata

Per coprire la frutta di finta brina occorre sbattere dell’albume d’uovo, passarlo sulla frutta, preferibilmente con la buccia se biologica (tipo uva, pere, fragole) o sugli spicchi di arancia e mandarino, e poi versare a pioggia zucchero semolato. Lasciare asciugare e poi servire.

Non la solita macedonia ma ecco come servire la frutta in modo creativo quando si hanno ospiti.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Aloe Vera Slim, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO