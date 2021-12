Mancano esattamente 18 giorni alla festa più bella e attesa da tutti. Il Natale è gioia e calore. Nonostante il freddo dell’inverno, a Natale ci si sente sempre abbracciati da una fonte di calore, che non potrà mai essere spezzata: l’amore della famiglia.

In tantissime case sparse per il Mondo, le famiglia hanno già addobbato l’albero, il camino e le stanze per rendere le festività ancora più magiche. È come se si entrasse in un mondo parallelo, dove la tristezza e i pensieri negativi lasciano spazio alla sola felicità. L’entusiasmo è alle stelle e non si vede l’ora che trascorrano questi giorni per vivere intensamente questa magia.

Non solo della casa, ma possiamo prenderci cura anche di noi stessi restando in tema natalizio. Ecco le unghie briose che tutte stanno chiedendo all’estetista perfette per le feste natalizie. Sembra proprio che tutti, non importa l’età, si stiano adoperando per entrare appieno in questa deliziosa atmosfera. Persino con le acconciature!

Che colori abbiamo scelto per addobbare la casa? Solitamente si scelgono il rosso, l’oro e l’argento come i classici colori natalizi. Eppure, se quest’anno vogliamo cambiare e ancora non abbiamo pensato agli addobbi perché attendiamo l’8 dicembre, questo articolo può fare proprio al caso nostro.

Sicuramente non mancheranno gli addobbi anche sulla tavola, specialmente il giorno di Natale. Oltre alle squisite pietanze che si preparano per allietare i nostri ospiti, non possiamo tralasciare la cura dei dettagli. Se volessimo cambiare, altro che ghirlande e rosso, è questa la tendenza chic degli addobbi sulla tavola spendendo pochissimo.

Tutto bianco come la neve

Basta con l’essere scontati e basta con i soliti colori! Per questo Natale, la moda ci suggerisce che la tendenza non sarà il classico rosso o la solita ghirlanda posta al centro con la candela (rossa per giunta). Sarà tutta bianca come la neve. Il bianco conferirà un tono di raffinatezza alla casa e starà benissimo soprattutto nelle case stile moderno.

Per questi addobbi non ci sarà bisogno neanche di spendere chissà quale patrimonio, perché in tal senso abbiamo due opzioni. La prima è la possibilità di acquisto degli addobbi non necessariamente nei negozi costosi; la seconda è la possibilità di farli noi stessi con il “fai da te”.

Altro che ghirlande e rosso, è questa la tendenza chic degli addobbi sulla tavola spendendo pochissimo

Esempi di addobbi bianchi e chic con la formula del riciclo creativo possono essere i batuffoli di cotone posti al centro per simulare la neve, in cui inserire candele grosse corte o lunghe bianche, oppure se vogliamo dare una spruzzatina di colore, qualche bacca rossa.

Altri esempi sono composizioni di vasche di legno con pigne da dipingere o meno, le candele bianche e bicchieri piccoli di vetro in cui inserire dei finger food. Altri esempi sono oggetti prettamente natalizi da posizionare sopra la tavola come renne, palle di neve, stelle da acquistare già bianche o da dipingere.

Insomma questo Natale diamo sfogo alla nostra originalità e creatività, che con l’atmosfera magica natalizia sarà la carta vincente.

