In questi giorni, molti di noi sono impegnati con la definizione di quello che sarà il menù di Natale. Un’operazione decisamente stimolante ma che potrebbe creare anche qualche preoccupazione. Soprattutto se siamo a corto di idee e se vogliamo evitare per una volta i grandi classici. In questi giorni noi di ProiezionidiBorsa abbiamo dato qualche suggerimento sui contorni e sui dolci facili da preparare e perfetti per pranzi e cenoni. Oggi ci concentreremo sui secondi e scopriremo una ricetta davvero sfiziosa. E non solo polpettone o arrosto, se vogliamo fare una splendida figura a Natale dobbiamo assolutamente cucinare questo dolcissimo secondo piatto. Per prepararlo ci servirà appena un’ora di tempo e pochissimi ingredienti molto comuni. È il momento di allacciare il grembiule.

Non solo polpettone o arrosto, se vogliamo fare una splendida figura a Natale dobbiamo assolutamente cucinare questo dolcissimo secondo piatto

Nella tradizione italiana la cena della vigilia di Natale è a base di pesce. La carne ricompare, invece, nel pranzo del 25 dicembre. E se stiamo cercando qualche idea nuova da assaggiare, dobbiamo assolutamente provare questa. Ovvero lo costine di maiale al miele. Un secondo che ci avvolgerà con il suo gusto intenso e con il suo perfetto equilibrio di sapori.

Per prepararne 4 porzioni ci serviranno:

1 kg di costine di maiale;

1 spicchio d’aglio;

pepe di Caienna;

5 cucchiai di miele;

2 cucchiai di zucchero semolato;

vino bianco;

olio e sale per condire.

Come preparare le costine di maiale al miele

Iniziamo a preparare il nostro sfizioso secondo natalizio proprio dalle costine. Prendiamo una ciotola grande e mettiamole a marinare con il pepe e un pizzico di sale. Ricopriamo bene la carne con il composto e facciamo riposare per circa 30 minuti.

Quando sta per scadere il tempo, mettiamo a scaldare l’olio e lo spicchio d’aglio tritato. È il momento di far rosolare le costine. Ci basteranno pochi minuti a fuoco alto.

Sfumiamo la carne con mezzo bicchiere di vino bianco e poi abbassiamo il fornello. Aggiungiamo in padella zucchero e miele e mezzo bicchiere di acqua corrente. Non ci resta che mescolare e lasciare in cottura per un’altra mezz’ora.

Facciamo attenzione a girare regolarmente le costine e quando sono quasi pronte, apriamo il coperto. Una volta evaporato completamente il liquido, possiamo spegnere il fuoco e andare in tavola. Siamo pronti per stupire la platea.

Approfondimento

Altro che cannelloni e pasta al forno, è questo il primo piatto re delle feste che farà impazzire ospiti e famiglia

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

La nuova friggitrice ad aria che amerai: zero odori, zero schizzi SCOPRI IL PREZZO