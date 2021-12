Il caffè è la bevanda più consumata dagli italiani perché ha un aroma e un profumo davvero unici. Altro che caffè americano, quello espresso è il vero e originale caffè della tradizione. Con la caffettiera o con la macchinetta per cialde e capsule poco importa, il caffè è il prodotto che non manca mai in nessuna casa italiana.

Quante volte andiamo al bar a prendere un caffè buono da leccarsi i baffi? Tutte le volte che possiamo perché ormai è diventata una consuetudine. Così com’è diventata una prassi offrire il caffè agli ospiti il pomeriggio o dopo i pasti principali.

“Sarà buono?” ci domandiamo quando lo versiamo all’interno delle tazzine da poggiare sopra il vassoio. Per essere sicuri che sarà un successo, ecco come fare un caffè cremoso e gustoso con la caffettiera da veri esperti che delizierà il palato di tutti.

La scelta del caffè

Innanzitutto per fare un buon caffè è necessario comprare un buon caffè. In questo Altroconsumo ci viene in aiuto, suggerendo quali marche, secondo i suoi esperti, sono degne di nota. Nei test di qualità, quelle che soddisfano un buon rapporto qualità/prezzo sembrano essere Cafè Kosé, Caffè Corsini, Caffè Motta, Caffè Serrano e Caffè Vergnano per citare i primi 5.

Adesso passiamo a due trucchetti che forse non tutti conoscono, affinché si crei spontaneamente un caffè cremoso come quello del bar. Il primo trucchetto è quello di preparare il caffè come normalmente si prepara e metterlo sul fuoco a fiamma rigorosamente bassa, al fine di evitare che si bruci e con il coperchio aperto.

Nel frattempo, prendiamo un bicchiere di vetro e aggiungiamo, a discrezione di ognuno, le seguenti opzioni di scelta:

zucchero;

zucchero a velo;

metà zucchero e metà zucchero a velo;

la versione aromatizzata dello zucchero;

zucchero e latte condensato;

zucchero e crema di cioccolato spalmabile.

Non appena il primo caffè sarà fuoriuscito, aggiungiamolo al bicchiere di vetro e mescoliamo con forza creando la crema. Dividiamola nelle tazzine da portare a seconda degli ospiti e aggiungiamo il caffè che nel frattempo sarà fuoriuscito del tutto.

Il secondo trucchetto è forse più complicato ma altrettanto efficace. Aggiungiamo l’acqua nella caldaia senza il filtro per il caffè in polvere e mettiamo solo questa sul fuoco a fiamma bassa. Non appena bolle, con molta attenzione e cura a non ustionarci, prendiamo la caldaia con la presina dall’alto usando una sola mano e la posizioniamo sopra il piano di lavoro e aggiungiamo il filtro con il caffè. Oppure spegniamo semplicemente il fuoco e inseriamo il filtro con il caffè.

Chiudiamo la moka e mettiamo nuovamente sul fuoco a fiamma bassa aspettando che sia pronto. Questo trucchetto permetterà la formazione spontanea della crema. Per le feste natalizie non può mancare l’accoppiata vincente caffè e panettone, per cui ecco quali sono i panettoni con un ottimo rapporto qualità prezzo da provare assolutamente.