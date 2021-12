Stare al passo con le mode nell’abbigliamento rappresenta spesso un’esigenza. Chi ama vivere la casa e la famiglia dedica, però, almeno la stessa importanza all’abitazione e alle tendenze che cambiano nel corso degli anni. L’arredamento e lo stile di un’abitazione riflettono un po’ carattere e gusto di chi la abita. Chi ha semplicemente voglia di cambiamento o vuole conoscere l’ultima tendenza in fatto di home decor deve assolutamente sapere questa novità. Altro che tortora, è questa la tinta eletta colore dell’anno con cui dipingere o arredare casa facendo invidia a tutti i vicini o agli ospiti. Pantone ha appena eletto il colore di tendenza per tutto il 2022. E si tratta di una tinta vivace e gioiosa, che incoraggerebbe fantasia e creatività.

E non dimentichiamo il fai da te

Apportare qualche cambiamento in casa non significa necessariamente dover tinteggiare nuovamente l’interno o l’esterno della casa. È possibile abbracciare una tendenza anche con piccoli oggetti o con cambiamenti non troppo costosi o invasivi. Infatti, basta cambiare il colore dei cuscini del divano o aggiungere qualche vaso proprio del colore di tendenza per tutto il prossimo anno.

Come farlo con il fai da te? Tanto per fare un esempio, anche se tutti corrono a comprare questi vasi per realizzarli basta poco. E davvero nessuno potrà pensare che questi vasi da interno siano il riciclo di questi oggetti comuni. Detto questo, che tinta usare per vestire i cuscini o per dipingere vasi o pareti di casa?

Il colore del momento si chiama Very Peri e sembrerebbe una sorta di lilla, ma appartiene alla famiglia dei blu ed ha sottotono viola-rosso. Ecco cosa lo rende speciale ed è determinante per farci cambiare idea nell’arredamento.

Il colore esce fuori dallo studio della produzione cinematografica, dall’osservazione dello spettacolo, dalla moda e, ovviamente, dalle collezioni d’arte. Questo colore invita alla calma e al relax, ma anche al cambiamento e all’evoluzione.

È perfetto, per esempio, nella zona adibita alla lettura nella casa. Ottimo anche per il salotto, specialmente se usato per colorare piccoli oggetti decorativi.

Essendo un colore decisamente impegnativo, va benissimo tinteggiare anche una sola parete e giocare con tinte più neutre, come il beige, sulle altre. Addirittura, anche solo una cornice di colore Very Peri può completamente stravolgere una parete bianca.

