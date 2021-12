Qualcuno avrà cominciato dicembre al meglio, qualcun altro in sordina in attesa del nuovo anno e di eventuali sviluppi positivi. L’unica cosa certa è che l’oroscopo non è per tutti in continuo divenire. Faremo i conti settimana dopo settimana con alti e bassi, che ci porteranno a chiudere questo 2021 per far spazio al nuovo anno.

Abbiamo già accennato a cosa andranno incontro alcuni segni zodiacali nel 2022. Ora andiamo a focalizzare la nostra attenzione sul breve periodo e sull’imminente settimana in arrivo.

Settimana in salita

Tra le ultime posizioni nelle previsioni settimanali spiccano: Pesci, Gemelli e Vergine.

Avranno una settimana complicata i nati sotto il segno della Vergine, i quali necessiteranno di riposo per recuperare energie in vista del Natale. Settimana difficile anche per i Gemelli e i Pesci. I primi affronteranno giornate piene di nervosismo. I secondi, invece, vanno incontro a sette giorni in cui i buoni propositi è meglio rimandarli a periodi più propositivi. Dunque, è bene riposare per schiarirsi al meglio le idee in vista di momenti migliori.

Sarà una settimana non facile anche per Scorpione, Cancro e Bilancia.

Gli Scorpione metteranno in risalto il loro carattere pungente, rischiando di tirare troppo la corda nei diversi ambiti della loro vita.

I Cancro affronteranno la settimana con un atteggiamento distaccato verso il Mondo che li circonda, mostrando grossa insofferenza verso le sfide professionali all’orizzonte.

La Bilancia abbandonerà l’umore altalenante delle scorse settimane per proseguire al meglio, da metà settimana andrà verso la risoluzione dei problemi professionali.

Dopo un inizio critico, finalmente arrivano grandi soddisfazioni professionali nella settimana dal 13 al 19 dicembre per questi segni zodiacali

In forte ripresa anche l’Ariete. La sua settimana sarà caratterizzata da un inizio a rilento. Ma ci sarà una forte ripresa e un buon andamento verso gli obiettivi, che si concretizzeranno nelle giornate finali della settimana.

Ai Toro attende calma piatta all’inizio della settimana. Ci si prepara alle giornate del 15 e del 16, quando in ambito lavorativo riusciranno a portare a casa grandi soddisfazioni.

I Capricorno sono distratti da grandi cambiamenti di prospettiva nella vita privata. Serenità e tranquillità sul lavoro.

Il boom

Il vero e proprio salto in alto nella settimana spetta ai Sagittario, ai Leone e agli Acquario.

Settimana al top per i Sagittario. In lenta ma costante ripresa, le energie torneranno quelle di un tempo e la stanchezza maturata nelle scorse settimane lascerà spazio a nuova forza. Soprattutto in ambito lavorativo.

Boom anche per i Leone, per cui progetti e grandi novità potrebbero già concretizzarsi a metà settimana. Saranno assistiti da attenzione e ponderazione nella scelta delle carte da giocare in ambito lavorativo.

Settimana finalmente di fuoco in ambito professionale per gli Acquario. Riusciranno a raccogliere quanto di buono hanno seminato durante le passate settimane.

Dopo un inizio critico, finalmente arrivano grandi soddisfazioni professionali nella settimana dal 13 al 19 dicembre per questi segni zodiacali, in attesa del 2022.

Approfondimento

Attrarre denaro e dire addio alla sfortuna con questi amuleti da avere assolutamente nel 2022 per questi segni zodiacali