La fantasia è il vero straordinario strumento per stare al passo con i tempi nell’arredamento di casa e risparmiare davvero molto denaro. La Redazione di ProiezionidiBorsa aveva già spiegato perché tutti corrono a comprare questi vasi, ma per realizzarli basta poco. Ma anche che, grazie alla fantasia e a semplici idee, in pochi penseranno che questi magnifici specchi siano il riciclo di vecchi oggetti. Oggi vuole fornire ai Lettori alcune idee davvero formidabili e accessibili a praticamente ogni portafoglio.

Tutte queste tendenze rispettano in pieno lo stile scandinavo tipico degli ultimi tempi in fatto di home decor. Quindi ecco 4 incredibili idee per ricreare in casa queste tendenze del momento spendendo pochissimo.

I vasi con raffigurazioni di volti e le candele decorative

La prima tendenza sono i vasi opachi in ceramica che raffigurano volti stilizzati. Si tratta di semplici profili in sporgenza rispetto alla superficie del vaso. Per averli con davvero poco denaro, suggeriamo di usare l’argilla o qualsiasi altro materiale modellabile. Basterà accennare appena la forma di un occhio, il profilo di un naso e semplici labbra e incollare il tutto su un vaso trasparente. Occorrerà poi solamente verniciare tutta la superficie del vaso, decori compresi, e riempirlo di fiori freschi o secchi.

La seconda idea sono candele decorative veramente semplicissime da realizzare. Basterà usare vecchie candele semplici e ricoprirle di piccoli puntini di colla. Questi, una volta asciutti, rimarranno in sporgenza rispetto alla candela. È possibile scegliere di colorare tutto in un’unica colorazione o giocare a contrasto con il bianco della colla.

Altre delle 4 incredibili idee per ricreare in casa queste tendenze del momento spendendo pochissimo

Un’altra idea interessante è lo specchio con cornice in rilievo e color oro, oggi di grandissima tendenza. Per realizzarne un modello simile e senza doverlo acquistare a un prezzo eccessivo per le proprie tasche basta poco. Bisognerà usare della schiuma poli espansa e disegnare una sorta di motivo a cornice direttamente su un vetro. Una volta che sarà perfettamente asciutta occorrerà dipingerla d’oro per ottenere uno specchio in linea con le tendenze attuali.

L’ultima idea è di usare l’erba pampa per riempire diversi angoli della casa. Un modo economico per realizzarla senza spendere troppo è usare un vecchio fiocco scolastico. Bisognerà iniziare tirando qualche filo e scucendo il fiocco per circa 30 centimetri. A questo punto basterà applicare del biadesivo appena sopra il termine della scucitura. Ritagliare l’estremità del biadesivo ed ecco ottenuti tanti filamenti da arrotolare su un sottile bastoncino per ricreare le spighe dell’erba pampa.