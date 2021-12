A volte la fantasia può davvero superare ogni tipo di immaginazione. Saper trasformare degli oggetti che sono presenti nella nostra casa, utilizzandoli per una funzione totalmente diversa da quella originaria, è segno di grande creatività. A volte, però, la fantasia ha bisogno di una spinta in più. Infatti, non sempre siamo ispirati e così abbiamo bisogno di qualche idea, che potrebbe aiutarci a far accendere la lampadina. Basterà, quindi, rivolgersi al riciclo creativo. Quest’arte, infatti, offre tantissimi spunti che potrebbero tornarci utili in diverse situazioni.

Mai e poi mai buttare via le vecchie stampelle perché potrebbero risolvere un problema comunissimo in questo periodo

Come abbiamo appena visto, quindi, il riciclo creativo potrebbe veramente essere utile nelle nostre giornate. Basta pensare, per esempio, che grazie a questo articolo possiamo capire facilmente come trasformare dei banali pacchi di pasta ormai vuoti. Oppure, sarà necessario prendere qualche spunto da un altro articolo, dove spieghiamo come rivoluzionare il nostro materasso ormai vecchio e scomodo, che stavamo per buttare. Oggi continuiamo con la nostra lista, focalizzandoci su un altro oggetto molto comune nelle case: le grucce nell’armadio. Infatti, queste ultime potrebbero avere una funzione davvero inaspettata, che potrebbe aiutare tantissimi con gli addobbi di Natale.

Ecco come utilizzare le stampelle vecchie o rotte per abbellire la nostra casa durante il periodo natalizio

Non tutti hanno la fortuna di avere una casa spaziosa e ampia. E questo, durante il Natale, potrebbe creare dei problemi. Infatti, l’albero spesso ostruisce passaggi importanti tra una sala e l’altra, e non sempre tutti possono permettersi di averne uno in casa a causa di questa problematica. Ma forse c’è una soluzione. E potrebbe sembrare impossibile ma in questo caso, a venire in nostro soccorso, saranno proprio delle vecchie stampelle. Infatti, basterà prenderne 5-6 che ormai non usiamo più, perché potrebbero rovinare i vestiti in quanto scheggiate o rotte. Bisognerà legare l’estremità inferiore di ogni stampella a quella superiore di un’altra, creando una sorta di albero in verticale. Successivamente, dovremo ricoprire le stampelle con delle ghirlande verdi su tutte le lunghezze, rappresentando così le foglie dell’albero.

E ora basterà mettere delle palline qua e là e sistemare l’albero in alto, su un angolo della stanza. Attaccandolo al soffitto, infatti, avremo questo piccolo albero che scenderà elegante e raffinato sul nostro muro, rendendo i nostri addobbi totalmente fuori dal comune, e potremo avere tutto lo spazio che vogliamo in casa. Perciò, ora lo sappiamo. Mai e poi mai buttare via le vecchie stampelle perché potrebbero risolvere un problema comunissimo in questo periodo.

