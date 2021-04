Tutti corrono a comprare questi vasi in ceramica ruvida da interno, ma per realizzarli basta poco

Grazie al riciclo creativo è possibile dare nuova vita a oggetti ormai inutilizzati. Le ultime tendenze semplificano di molto le cose perché queste sfruttano materiali poveri e spesso di derivazione naturale. Uno fra questi stili è proprio il boho chic, uno stile a metà tra il country e lo shabby chic. Tra gli oggetti più utilizzati da questa tendenza per arredare casa figurano piccoli vasetti colorati di tinte naturali. Tutti corrono a comprare questi vasi in ceramica ruvidi da interno ma per realizzarli basta poco. Ecco quale segreto si nasconde dietro il loro aspetto caratteristico.

Piccoli vasi colorati

I vasi che tutti desiderano in pieno stile boho hanno colli allungati o forme panciute. Sono due però le cose che caratterizzano maggiormente questo complemento d’arredo: colore e aspetto granuloso. I vasi in stile boho presentano le tipiche colorazioni della natura: avorio, verde oliva o arancione caldo.

Tutti condividono poi una certa granulosità al tatto e materiali come il cemento o la ceramica. Il fine di questa tendenza è quella di mantenere sempre vivo il contatto con la natura e i suoi elementi naturali. Tutti corrono a comprare questi vasi in ceramica ruvidi da interno, ma per realizzarli basta poco con questo segreto che la Redazione svelerà ai Lettori.

Come produrli autonomamente

Bisognerà cercare innanzitutto il giusto contenitore. Basterà cercare in casa vecchi vasi tristi e spenti o contenitori in vetro di forma circolare o allungata. Questa è l’occasione giusta per dare una seconda vita a vasi con colori troppo sgargianti o antichi. Il trucco per rendere questi complementi d’arredo porosi è però l’aggiunta di un elemento particolare alla pittura. Si tratta del bicarbonato di sodio.

Aggiungendo infatti qualche cucchiaio di bicarbonato alla pittura del colore scelto la superficie del vaso tinteggiata assumerà un aspetto granuloso. L’effetto è simile a un cemento grezzo.

Bisognerà dipingere l’intera superficie dei vecchi vasi e contenitori e lasciare asciugare. Collocando nel vaso asciutto qualche spiga di pampas o fiori e rami secchi la casa acquisterà immediatamente un aspetto in pieno stile boho chic.

Approfondimenti

