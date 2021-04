Bastano un po’ di fantasia e poca manualità per realizzare cose davvero interessanti. È quanto vuole dimostrare la Redazione di ProiezionidiBorsa in questo articolo. Per avere piante e vasi meravigliosi non per forza bisogna spendere un vero capitale. La miglior soddisfazione è quella di veder nascere progetti interessanti dalla propria creatività. Allora nessuno potrà pensare che questi vasi da interno siano il riciclo di questi oggetti vecchi o di uso comune. Ecco subito come procedere.

Vecchie biglie o gemme

In molti riaffiorerà il ricordo di piccole gemme trasparenti e di vetro che la propria mamma conservava in casa. Molto spesso queste trovavano collocazione su mobili od oggetti di vario tipo. Oppure le biglie con cui tutti gli adulti hanno giocato almeno una volta da bambini. In realtà questi due oggetti sono perfetti per realizzare un vaso in pieno stile contemporaneo. Basterà utilizzare un contenitore qualunque della forma desiderata. È preferibile impiegarne uno in vetro e di forma cilindrica.

Come procedere

Basterà attaccare sopra le biglie o le gemme con un po’ di colla a caldo. Suggeriamo di applicarne qualcuna lungo tutta la circonferenza e possibilmente alla stessa distanza l’una dall’altra. Poi bisognerà spruzzare del colorante spray sul vaso. Le gemme sembreranno normali decorazioni del vaso e nessuno potrà pensare che questi vasi da interno siano il riciclo di questi oggetti. Consigliamo di usare colori tenui come il bianco e di collocare all’interno una graziosa piantina. Ma ecco subito un’altra idea fantasiosa.

Bicchiere e spago

Occorreranno un bicchiere di carta e uno spago. Il bicchiere ideale è quello in carta più grande in cui acquistare le comuni bevande da fast-food. Basterà tagliarlo nel senso della lunghezza come a voler ricavare tanti raggi della stessa misura. Schiacciare il bicchiere sulla parte inferiore. Il risultato sarà una sorta di sole con dei raggi.

Bloccare l’estremità di uno spago al centro del sole con dello scotch e passarlo una volta sopra un raggio e una volta sotto quello successivo. Man mano bisognerà tirare lo spago verso l’interno per dare forma a un vaso in spago. Questo è ottimo come centrotavola all’interno del quale inserire qualche fiore fresco.

Una volta ripetuto il movimento ondulatorio per tutta la lunghezza del bicchiere bloccare l’estremità terminale con colla vinilica. Usando bicchieri in carta da caffè è possibile realizzare più piccoli vasi di tante misure.

