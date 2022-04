Altro che tacchi vertiginosi e sandali aperti scomodissimi e che fanno male ai piedi, sono queste le scarpe più richieste dell’estate 2022 perfette con tutto

Con l’arrivo della bella stagione sfoggiare i piedi perfettamente curati è la volontà di molte donne. E mentre c’è chi non vede l’ora di indossare vertiginosi sandali aperti, c’è anche chi proprio non li sopporta perché bellissimi, ma estremamente dolorosi per i piedi. A tal proposito non c’è da preoccuparsi, perché la moda estiva del 2022 porta in passerella i sandali più comodi di sempre, i sandali flat.

Si tratta di sandali aperti e bassi, che sono stati riproposti in mille versioni. Da quella a infradito a modelli con i cinturini super dettagliati, per arrivare a quelli in stile Birkenstock.

Ma come si abbinano i sandali flat? L’abbinamento più amato anche dalle star è quello con i jeans larghi, pantaloni perfetti con qualsiasi tipo di fisico. Un look in grado di unire funzionalità ed eleganza.

Per degli abbinamenti impeccabili potremmo abbinare ai sandali flat dei jeans over e dei top corti. Una tendenza, questa, che richiama la moda degli anni 2000.

Potremmo anche decidere di scegliere i nostri pantaloni over, in formato jeans. Perfetti da abbinare ai sandali flat e a top sempre corti, ma di jeans, per un look total denim. Un outfit che richiama la moda anni ‘70 dall’estetica un po’ hippy.

Un altro abbinamento ideale per questi sandali è quello con i pantaloni slim mom fit e un top di maglina corto. Il tutto impreziosito con l’aggiunta di un blazer monocolore oversize.

Infine, potremmo decidere di abbinare i nostri sandali flat con un pantalone a zampa e una t-shirt a righe orizzontali, abbinando un blazer dai colori neutri come il color cammello.

Un abbinamento perfetto per quelle serate di fine estate dove le temperature sono più imprevedibili e tendenzialmente basse sarebbe quello che vede come protagonisti i sandali flat e dei pantaloni larghi, come i baggy jeans, con un maglioncino.

Dunque comodi e sempre alla moda i sandali flat sono il must have della bella stagione. Un vero e proprio jolly per gli outfit femminili, perfetti per la creazione di look comodi e versatili senza rinunciare al gusto.

