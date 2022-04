Ritornano a gran richiesta come capo più cool della primavera/estate 2022 i pantaloni cargo. Pantaloni dai tagli larghi impreziositi da doppie tasche.

A indossarli per la prima volta furono i soldati dell’esercito britannico, tanto da diventare noti anche con il nome di combat pants. Resi famosi dalla moda hip hop degli anni ‘90 e amatissimi ancora oggi.

Un indumento immancabile nell’armadio di una fahion addicted. Un capo che sta bene a tutte, ma che non può essere abbinato a tutto. Proposti in versione vita alta e gamba morbida, i pantaloni cargo terminano solitamente con un elastico alla caviglia. Possono poi essere declinati in svariati modi, dal più classico colore beige al nero e arricchiti anche da doppie tasche.

Tutte pazze per questi straordinari pantaloni da indossare a ogni età perché stanno bene a tutte, esaltano le forme e sono facili da abbinare

Famosi per la loro versatilità, i pantaloni cargo sono perfetti con scarpe sportive per look casual e street style. I cargo sono in realtà dei pantaloni che si prestano bene a diversi abbinamenti anche molto contrastanti tra loro. Da abbinare a una classica t-shirt bianca o nera a mezze maniche, ma anche a maglioncini corti o a blazer lunghi e trench.

Simbolo dello street style, sono in realtà dei pantaloni che si prestano bene anche alla creazione di look casual chic. Le ultime tendenze li vedono protagonisti in diversi colori e tessuti: dalla seta al raso, ma anche in ecopelle. Troviamo versioni più larghe e arricciate in vita o più aderenti.

Come abbinare i pantaloni cargo

Il segreto di un abbinamento perfetto con i pantaloni cargo risiede nell’abbinamento di scarpe e accessori. Per un abbinamento più glamour la scelta può ricadere su sandali o decolleté con i tacchi. Se, invece, si preferiscono look più casual, è possibile abbinarli ai classici stivaletti o agli anfibi, ma anche a ballerine, alle sneakers e ai chunky shoes.

Essendo composti principalmente da materiali elastici, il consiglio è quello di scegliere pantaloni cargo di una o due taglie più piccole rispetto a quella solitamente indossata. In ogni caso è sempre preferibile provarli prima di acquistarli.

Insomma, ormai sono tutte pazze per questi straordinari pantaloni da indossare a 20 come a 40 anni. Il motivo è che stanno bene a tutte perché esaltano le forme e sono facili da abbinare.

Lettura consigliata

I 3 tagli di capelli corti e pratici per valorizzare ogni viso anche a 50 anni e sembrare più giovani e grintose