Comodi, originali, versatili: sono il modello più amato dalle celebrità. Sono i combat boots, gli stivali grintosi col carrarmato. In pelle laminata, con lacci o con applicazioni tono su tono, ce ne sono di tanti tipi e possono davvero cambiare il look di un abito.

Possono essere abbinati in maniera energica ma anche elegante: le star di Hollywood lo hanno capito. Ad esempio, la 29enne Olivia Culpo, top model e miss America nel 2012, che recentemente ha sfoggiato sui rotocalchi una mise molto trendy. È apparsa in completo total white, blazer lungo e pantalone, aggiungendo ai piedi stivali col carrarmato in nuance. Un abbinamento che potrebbe sembrare assurdo ma che invece è particolarmente di grido per questa primavera 2022, altro che tacchi e sandali.

La scelta migliore è abbinare a questi anfibi accessori altrettanto grintosi: una bella maxi borsa in ecopelle bicolore con catena, ad esempio.

Largo anche agli occhiali da sole con lenti sfumate e montatura in acetato, molto anni Ottanta: una tendenza che per gli anni Venti del Duemila sembra essere tornata molto in voga. I modelli più desiderati in questo periodo sono diversi: eccone alcuni da non lasciarsi sfuggire.

Altro che tacchi e sandali, la tendenza della primavera sarebbe questa scarpa grintosa che ringiovanisce il look anche a 50 anni

Ce n’è davvero per tutti i gusti e per tutti gli stili. Si parte dai modelli più classici, un po’ militareschi, realizzati in suède color oliva e inserti in pelle nera. Vanno benissimo sia per una serata tra amiche che per sfoggiare un look più aggressivo e urbano. Il top per le splendide cinquantenni che vogliono dimostrare tutto il loro carattere.

Ad esempio, ci sono degli splendidi modelli in pelle, monocromatici: quelli beige con inserto elastico laterale sono particolarmente apprezzati dalle dive del cinema più giovani.

Anche i più classici stivali neri in ecopelle prendono carattere con alcune fibbie applicate sulla tomaia. Diventano invece vistosi gli anfibi in pelle laminata argento con inserto elastico e suola rialzata.

Belli anche gli stringati in pelle scamosciata marrone, con parte laterale elastica. Ci sono poi i modelli color panna, in tessuto effetto pelle, punta stondata e suola a contrasto. Da non dimenticare quelli a tinta unita bianchi, in pelle, con catena in tinta applicata sulla tomaia.

Tornano grintosi quelli in ecopelle marrone con piccole borchiette sui profili in tinta. Super fashion i modelli in morbida ecopelle trapuntata beige con lacci a chiusura con cerniera.