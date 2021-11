La natura offre sempre incredibili mezzi per ottenere un bellissimo verde che circonda la casa. Gli scarti della cucina possono diventare delle vere risorse e valere oro per orto e giardino. Talvolta, si tratta anche di scarti che produciamo ogni giorno e derivanti dall’esigenza di tenere la casa calda. Per esempio, che fortuna la cenere del camino per orto e giardino, ma attenzione a usarla in questo modo sulle piante. La cenere di legna va benissimo per alcune tipologie di piante e di prati. Sembrerebbe sconsigliabile, invece, usarla su altri tipi di piante, come spiegato di seguito. In alcuni casi è anche fondamentale per allontanare dalle piante alcune problematiche comuni.

Qualche utile precisazione

Bisogna, innanzitutto, specificare che non ogni tipologia di combustibile di legno va bene. Indicativamente la cenere contiene il 3,5% di fosforo, il 10% di potassio, il 10% di magnesio e il 30% di calcio. La reazione basica è, quindi, dovuta maggiormente alla presenza abbondante del calcio. Questo consente di capire quali sono le piante su cui è preferibile usare la cenere e quali no.

La cenere sembrerebbe andare benissimo per piante come:

pomodori;

peperoni;

radicchio;

patate;

fragole;

sedano;

cicoria;

zucca;

melone;

zucchine.

Come usare la cenere nell’orto

In questi casi, il potassio sarà l’elemento nutritivo principale. I primi due ortaggi, in particolare, soffrono di marciume apicale. Si tratta di stress idrici che si manifestano con frutti rovinati. Infatti, se la pianta di pomodoro secca improvvisamente e perde i frutti maturi ecco spiegato perché e come rimediare.

In tutti questi casi è possibile usare da 100 a 200 grammi di cenere per ogni metro quadro di orto. È preferibile, comunque, verificare prima il pH del proprio terreno per valutare caso per caso. Bisognerà sparpagliare la cenere nella zona interessata, anche con un colino. Poi interrarla a circa 20 centimetri di profondità con la zappa.

Che fortuna la cenere del camino per orto e giardino, ma attenzione a usarla in questo modo sulle piante

È possibile usare quantità limitate di cenere anche su rose, su prati che mancano di potassio e calce, su siepi ornamentali. Ma quando, invece, sembrerebbe opportuno non usarla?

Non bisognerebbe usarla per concimare piante acidofile. Fra queste rientrano:

azalee;

rododendri;

camelie;

orchidee;

eriche;

ortensie;

lamponi;

mirtilli.

Inoltre, non bisognerebbe usare la cenere nei semenzai o nei letti di semina, perché troppo ricca di Sali minerali. Sembrerebbe sconsigliato usarla anche in abbinamento a concimi con solfato di ammonio, urea o nitrato di ammonio.

