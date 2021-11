Tra meno di un mese daremo finalmente il benvenuto al periodo dell’anno più gioioso. L’inverno, infatti, è considerato come il periodo più bello che ci sia sotto diversi punti di vista. Prima di tutto vi è il Natale e subito dopo l’inizio di un nuovo anno.

C’è la neve per divertici con i pupazzi e le palline, ci sono gli amici per divertirsi con i giochi durante le serate, c’è il camino di fronte il quale leggeremo un buon libro. A tal proposito, è strepitoso come la cenere del pellet si possa usare per pulire la casa e per proteggere il giardino. E poi c’è la moda, dove possiamo sbizzarrirci a mettere i nostri capi caldi preferiti.

L’inverno è la stagione che riscalda il cuore (e il corpo). Sciarpe, stivali, cappelli, maglioni ne sono un esempio. Eppure la moda passa e torna e anche quest’inverno ritorneranno di moda questi accessori davvero indispensabili. Altro che sciarpe e cappelli perché è questo l’accessorio alla moda e caldo che ci riscalderà nelle dolci giornate invernali.

Natalizie e di tutte le fantasie

Natalizie o di tutte le fantasie poco importa, le calze in pile antiscivolo sono ormai un must have dell’inverno. Soffici, calde e belle, queste calze ci accompagneranno per tutto l’inverno a partire dal 2021 fino al prossimo anno. Visto che il Natale si sta avvicinando, abbiamo la possibilità di trovare queste calze in tutti i negozi di abbigliamento con i temi natalizi.

Bastoncini di zucchero a strisce bianche e rosse, renne dal naso rosso, alberi con le palline, e chi più ne ha più ne metta, saranno le stampe che troveremo e che adoreremo. Oltre alla stampa, sono diversi i punti di forza di questo accessorio: sono antiscivolo, grazie a dei piccoli aiuti in gomma posti sulla pianta; sono in pile, quindi caldissime e morbidissime e sono di varie lunghezze.

Saranno perfette per stare a casa. Immaginiamoci mentre stiamo sulla poltrona, davanti al camino o alla stufa, ed il calore, accumulato grazie a loro, dal nostro piede si espanderà verso tutto il corpo. Ma saranno perfette anche per uscire. Se usiamo stivaletti, stivali, anfibi e sneakers, non solo i piedi saranno sempre caldi ma faranno da appoggio morbido come se stessimo camminando su una nuvola.

Una volta che saranno passate le feste, ci saranno quelle a tinta unica o di diverse fantasie a farci compagnia. Si possono trovare con il sushi, con le biciclette, con le ancore, con le stelle. Insomma, con tutte le cose possibili e immaginabili.

Le calze possono essere un grazioso regalo di Natale da dare alle amiche o ai familiari e ci sono sia per le donne che per gli uomini. Oppure ecco cosa regalare al partner e agli amici in base al segno zodiacale che li renderà felici. Se vogliamo davvero riscaldarci, usiamo queste calze e non ce ne pentiremo. Altro che sciarpe e cappelli!

In ogni caso, per rimanere in tema, ritorna di moda questo capospalla chic degli anni ’40 per l’inverno perfetto anche per le over 50.