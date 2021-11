Anche se ancora siamo in autunno, il freddo tagliente inizia a farsi sentire. Per questa stagione a farci compagnia vi sono i piumini e le giacche di pelle, che in autunno ormai sono un must have. Tra un mese circa daremo il benvenuto all’inverno, una delle stagioni preferite di milioni di italiani.

Ci saranno le sciarpe e gli stivali a riscaldarci ma soprattutto i giubbotti e i cappotti. Un tipo di cappotto che sicuramente troveremo in qualsiasi armadio è quello color cammello, che come la giacca di pelle è ormai un evergreen.

Elegante e chic, il cappotto cammello è davvero intramontabile e perfetto per qualsiasi occasione. Abbinato poi alle décolleté rappresenta il top della moda. Per la collezione invernale 2021-2022 saranno due i modelli da non perdere: la versione teddy e il caban.

Ma a fare “concorrenza” al classico cappotto cammello potrebbe esserci anche un altro cappotto. Visto che la moda passa per poi tornare, come sosteneva l’iconica Coco Chanel. Ecco che ritorna di moda questo capospalla chic degli anni ’40 per l’inverno perfetto anche per le over 50.

Il fascino esotico

La celebre rivista di moda “Vogue” lo definisce “fascino esotico”. Sembra proprio che i più affermati stilisti abbiano riproposto quei modelli di cappotti così stravaganti da femme fatale. Ebbene, prepariamoci ad assistere al ritorno dagli anni ’40 del cappotto con stampa “mizza”.

Fu proprio Christian Dior che nel 1947 lanciò il “codice pantera”, ispirato da Mitzah Bricard. Uno stile intramontabile, quindi, che ha preso piede non solo negli accessori, come borse e scarpe, ma adesso anche nei cappotti.

Ma ciò che potrebbe interessare di più è il modello di cappotto, del tutto inaspettato. Siamo abituati a vedere cappotti lunghi con la fila di bottoni fino al ginocchio. Per quest’inverno, invece, assisteremo ad un “taglio” del tutto innovativo, ma vintage e soprattutto chic.

Ritorna di moda questo capospalla chic degli anni ’40 per l’inverno perfetto anche per le over 50

Sulla scia di queste proposte, a cui ha dato il via Dior, che proprio per questo è stato incoronato re della moda internazionale, il modello che spopolerà quest’inverno sarà quello di Lanvin.

Si tratta di un modello a trapezio corto, che arriva fino al bacino, adatto a tutte le età. Le ventenni lo potranno usare per esaltare le gambe, da abbinare non solo alle décolleté ma anche agli anfibi, così come le 50enni dallo spirito libero e “selvaggio”. Un bellissimo esempio per dichiarare la propria intraprendenza e libertà.

Approfondimento

