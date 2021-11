L’arrivo dei primi freddi comporta grandi preoccupazioni per chi si occupa di un orto e vuole evitare che le piante siano danneggiate dalle improvvise gelate. È importante è prendere in anticipo le preoccupazioni per evitare di essere sorpresi. Il mese di dicembre, in cui alcune piante cominciano o continuano a fiorire, è ormai prossimo. Il termometro è destinato a scendere sempre di più, con criticità nelle zone tipicamente più fredde della nostra Penisola.

Prima che arrivi l'inverno e il freddo devasti le piante bisogna assolutamente proteggere l'orto prendendo questa semplice precauzione. Si tratta della pacciamatura, una pratica che consente di ridurre al minimo i danni causati dal gelo alle coltivazioni.

Consiste nel ricoprire il terreno della coltura con delle sostanze organiche oppure con un telo di tessuto non tessuto (tnt) o di polietilene. Questo materiale avrà l’effetto di uno scudo per le piante, proteggendole dalle gelate. L’altra funzione della pacciamatura è impedire la crescita delle erbacce, così da non perdere troppo tempo a rimuoverle (ma se ci sono già, ecco come fare).

Come funziona

In caso si usino teli neri dei materiali citati, questi cattureranno i raggi solari e terranno al caldo le radici delle coltivazioni. Per quanto riguarda il materiale organico, sarà la decomposizione a generare calore. La pacciamatura organica è consigliata in particolare in caso di piante perenni, che restano nel terreno anche durante i mesi più freddi.

Quali materiali organici usare per fare la pacciamatura

Bisogna prediligere materiali secchi. Meglio evitare la sola erba fresca, che tende a compattarsi troppo. Mischiandola con foglie secche e compost maturo, si otterrà una perfetta pacciamatura invernale. Corteccia, cippati e paglia sono altri materiali organici che torneranno utili a chi vuole effettuare questa pratica. Per un risultato estetico più gradevole, si consiglia di usare la corteccia di pino marittimo, una delle più pregiate. Di contro, la corteccia si decompone lentamente e non fertilizza adeguatamente il terreno rispetto ad altre scelte.

Un errore da evitare è quello di usare usare materiali troppo pesanti. Il terreno deve assolutamente arieggiare se si vuole evitare che le colture subiscano danni. Bisogna inoltre assicurarsi che lo strato di pacciamatura non sia troppo abbondante, onde evitare che le radici delle piante marciscano.

Preparare il terreno alla pacciamatura invernale

Prima che arrivi l’inverno e il freddo devasti le piante bisogna assolutamente proteggere l’orto prendendo questa semplice precauzione. Prima di procedere a fare la pacciamatura, si consiglia di pulire e concimare il terreno alla base delle piante, così da eliminare gli eventuali parassiti presenti e le spore fungine.