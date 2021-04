Una domanda difficile a cui risponde è: “Meglio la stufa a pellet o il camino a legna?”. Dipende.

Sicuramente dà una sensazione di pace guardare il fuoco ardere e sentire il suo adorabile scoppiettio.

Cosa le differenzia? Sostanzialmente la combustione del pellet lascia meno residui ed è più facile da pulire.

Entrambe hanno i loro pro e contro. In questo articolo parleremo di uno dei vantaggi del pellet. Che grande sbaglio buttare la cenere del pellet perché si può riciclare. È strepitoso come la cenere del pellet si possa usare per pulire la casa e per proteggere il giardino. Vediamo le quattro situazioni in cui è possibile utilizzare la cenere.

Per pulire le superfici

Si narra che in passato le ceneri venissero usate per pulire bucato. Certo, questa usanza è oltrepassata con l’arrivo degli elettrodomestici. Ciò nonostante, la cenere del pellet può essere utilizzata per pulire le superfici incrostate. Pe esempio è molto utile nella rimozione della colla dalle superfici se mescolato insieme all’acqua calda ottenendo un impasto.

Per lucidare i servizi in argenteria

La cenere del pellet è un ottimo sgrassante, per cui è possibile utilizzarlo per lucidare i nostri servizi in argenteria, combinato all’acqua tiepida.

Per allontanare formiche e lumache

Per allontanare le formiche e le lumache dal nostro giardino o dal nostro orto è ottimo.

Attenzione però. Per evitare di danneggiare il giardino o l’orto, è meglio vedere se il pellet è certificato e che non sia stato prodotto chimicamente.

Per non scivolare sulla neve

Ma quanto è bella la neve! Soprattutto per coloro che abitano al sud e che di neve ne vedono davvero poca. Bella sì, ma che fastidio quando si cammina e inevitabilmente si scivola, soprattutto davanti al portone di casa. Esiste un rimedio. Consuetudine vuole che si cosparga con il sale grosso il ghiaccio e la nave come rimedio anti-scivolo. Eppure pochi sanno che anche la cenere del pellet ha la stessa proprietà del sale. Combinando la cenere con il sale, non si evitano solo gli scivoloni ma serve anche per far sciogliere più rapidamente il ghiaccio.

Visto che è strepitoso come la cenere del pellet si possa usare per pulire la casa e per proteggere il giardino?