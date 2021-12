Il Natale si avvicina e ovunque si respira un’aria di festa. Tuttavia, c’è qualcosa che stona in questa magica atmosfera. Ovviamente ci riferiamo al freddo. Questo mese di dicembre si sta rivelando piuttosto rigido con temperature molto vicine allo zero (e talvolta anche al di sotto) in varie zone d’Italia.

Il freddo è un grande nemico. Anche chi riesce a sopportarlo abbastanza bene, non lo deve sottovalutare perché è la principale causa di malanni stagionali come raffreddori e mal di gola. Quando si esce di casa è bene coprirsi per bene. Infatti, già le nonne lo dicevano che per non morire di freddo basta indossare almeno 1 capo di questo tessuto caldo, morbido ed avvolgente. È bene anche riparare la testa. E se temiamo che il classico berretto ci spettini, ecco l’accessorio geniale più trendy per testa al caldo senza rovinare coda e trecce.

Nonostante tutte queste precauzioni, ci sono però alcune parti del corpo che, più di altre, soffrono il freddo. Stiamo parlando delle estremità, ovvero, mani e piedi. Per le mani, abbiamo visto che possiamo risolvere il problema delle dita fredde quando scriviamo e lavoriamo al computer grazie a questo geniale accessorio che pochi conoscono. Nel presente articolo approfondiremo la questione dei piedi, problema molto comune e assai fastidioso. Anche se siamo coperti e imbacuccati fino alla punta dei capelli, avere i piedi freddi non ci fa stare bene. Per non parlare della notte! Quando si è a letto, se i piedi sono gelidi, è praticamente impossibile riuscire a prender sonno.

Altro che sale e bicarbonato, questo il pediluvio davvero efficace per piedi freddi che non si scaldano neppure di notte

Chi soffre di piedi freddi, in inverno tende a mettersi calze pesanti e, talvolta, anche più paia sovrapposte. Oltre a questo rimedio pratico, sarebbe però utile andare anche alla radice del problema e agire sulla circolazione delle estremità del corpo. Molto utili, in tal senso, sono i classici pediluvi. In particolare, suggeriremo un rimedio naturale che pochi conoscono. Infatti, altro che sale e bicarbonato, è questo il pediluvio davvero efficace per piedi freddi che non si scaldano neppure di notte.

Pediluvi con zenzero

Di per sé, il pediluvio è un trattamento semplice ed economico da concedersi a fine giornata per rilassarsi. Aggiungendo nell’acqua un po’ di polvere di zenzero, questa svolge una particolare azione vasodilatatoria riscaldante, in quanto aiuta a trasportare calore dalla profondità verso la superficie.

Un altro valido aiuto arriva dal peperoncino

Sulla base dello stesso principio, possiamo sciogliere nell’acqua del pediluvio anche un po’ di peperoncino in polvere. Per un’azione ancora più potente, alcuni, addirittura, inseriscono direttamente nei calzini un cucchiaino di peperoncino di Cayenna. Si consiglia caldamente di evitare il contatto diretto della polvere piccante con la pelle. È quindi meglio proteggere i piedi con delle calzine, anche sottili, sulle quali infilare poi quelle contenenti il peperoncino.

Quelli che abbiamo appena spiegato sono rimedi naturali. Nonostante ciò, poiché sia lo zenzero che il peperoncino sono alimenti che potrebbero provocare infiammazione, si consiglia sempre di consultare il proprio medico prima di procedere con le indicazioni descritte.