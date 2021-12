L’inverno è ormai ufficialmente arrivato. D’altra parte, tra neppure un mese è Natale. Il freddo si fa sentire. Al nord Italia, infatti, le minime ormai raggiungono sempre più spesso lo 0 e, in alcuni casi, addirittura scendono anche al di sotto. Per uscire di casa occorre coprirsi molto bene per evitare malanni. Camminare e trascorrere il tempo all’esterno tremando di freddo o irrigidendosi perché si assume quel tipico atteggiamento intirizzito, non fa assolutamente bene e non è per niente piacevole.

Per le donne, imbacuccarsi da capo a piedi può essere un problema. Molte infatti non vogliono rinunciare a mettere in mostra la loro femminilità e il potenziale seduttivo. Qualche trucco lo abbiamo svelato in altri articoli. Infatti, questi 3 capi furbissimi a cui poche pensano ci permettono di essere finalmente sexy e femminili ma senza morire di freddo. Ed inoltre, come già ci dicevano le nonne, per stare al caldo basta indossare almeno un capo di questo tessuto caldo morbido e avvolgente

Come proteggere la testa dal freddo

Nel presente articolo ci occuperemo in modo specifico della testa, una parte del corpo molto delicata e che rimane costantemente esposta. Da sempre, il sistema più efficace ed utilizzato per tenere il capo al calduccio è indossare un berretto di lana. Ne esistono di tantissimi tipi. Ad esempio, questo caldo cappello alla moda dal tocco vintage è adatto per ogni viso, stile e acconciatura. Le donne, però, sanno bene quale sia il grosso problema dei copricapi. Appena si tolgono il cappello, si ritrovano con i capelli tutti arruffati ed appiattiti. Per non parlare delle acconciature che si rovinano in maniera disastrosa. Dopo aver letto questo articolo, tale problema sarà solo un ricordo!

Altro che il classico berretto che ci spettina ecco l’accessorio geniale più trendy per testa al caldo senza rovinare coda e trecce

Chi ha i capelli lunghi e ha l’abitudine di raccoglierli in una coda di cavallo alta, può utilizzare il cosiddetto “cappello ponytail”. Pratico, comodo e morbido, si tratta di un berretto che presenta sulla sommità un piccolo buco attraverso il quale far passare la coda, ma anche una treccia o uno chignon alto. In tal modo, riusciremo a mantenere un’acconciatura perfettamente ordinata ed impeccabile tutto il giorno.

Perfetto per ogni stile

Oltre alla sua indiscutibile comodità, il cappello con il buco per la coda è assai comodo perché lo possiamo adattare ad ogni stile e in qualunque situazione. E quindi, altro che il classico berretto che ci spettina ecco l’accessorio geniale più trendy per testa al caldo senza rovinare coda e trecce e chignon.

Questo tipo di design pratico e moderno si adatta infatti a qualunque stile, dal più sportivo a quello più elegante. Lo possiamo indossare tranquillamente in città e per andare al lavoro, ed ovviamente anche per fare attività sportive come corsa, camminate, escursionismo e così via.

Scegliendo un modello nero, e magari con qualche decorazione (perline, strass, brillantini…), diventerà l’accessorio glamour da indossare anche per un’elegante uscita serale.