Il Natale è ormai alle porte e tra pochi giorni sarà la festa dell’Immacolata. Questa giornata, per gli amanti della tradizione, rappresenta il momento in cui bisogna preparare il presepe. Quest’ultimo è uno dei simboli natalizi per eccellenza e nasce da un’idea di San Francesco D’Assisi nel 1223.

Mettere in scena la natività di Gesù, insieme alla propria famiglia, potrebbe essere anche molto divertente, soprattutto per chi ha dei bambini.

Anche se può sembrare complicato all’inizio, in realtà è un’operazione che, con un po’ di pazienza e tanta fantasia, può dare grandi soddisfazioni.

In questo articolo vedremo come realizzare delle bellissime decorazioni, anche riutilizzando vecchi oggetti.

Tuttavia, esiste un particolare che renderà il nostro presepe talmente realistico che farà invidia a parenti, amici e vicini di casa.

Non solo borotalco e muschio, ecco come rendere super realistico il nostro presepe con questo semplice trucchetto

Fra gli aspetti più importanti del presepe vi è l’ambientazione in cui verrà inscenata la natività insieme agli altri personaggi.

Per realizzare un’ambientazione davvero realistica è importante aggiungere rilievo e tridimensionalità alla scena.

Per fare ciò, molti utilizzano la carta roccia tradizionale che, una volta accartocciata e stropicciata, può creare un effetto roccia davvero molto particolare.

Questa però è sicuramente nulla in confronto alla carta roccia modellabile. Quest’ultima, infatti, è composta da uno strato di alluminio che, oltre ad essere plasmabile, è anche resistente e soprattutto impermeabile.

Infatti, è l’ideale per creare montagne e rilievi molto velocemente, senza il bisogno di supporti, nastro adesivo o quant’altro.

Possiamo inoltre creare delle piccole basi su cui posizionare le statuine, o addirittura farvi scorrere corsi d’acqua e cascate. Il tutto, risulterà stabile e di grande effetto e, cosa non meno importante, potrà essere riutilizzato senza problemi anche negli anni successivi.

Altri trucchetti che pochi conoscono

Quindi, non solo borotalco e muschio, ecco come rendere super realistico il nostro presepe con questo semplice trucchetto.

Tuttavia, per ricreare un’ambientazione realistica, oltre ai rilievi, sono molto importanti anche lo sfondo ed i dettagli della scena.

Per lo sfondo, quest’anno, possiamo mettere da parte i soliti fogli decorativi con le stelle stampate sopra. Un ottimo espediente potrebbe essere quello di attaccare sul muro le classiche lucine di Natale, possibilmente bianche, e ricoprirle con un telo blu. In questo modo, avremo un cielo stellato davvero mozzafiato che renderà il presepe quasi magico, anche di notte.

Per quanto riguarda invece gli altri dettagli, come casette, ponticelli, capanne e così via, possiamo riutilizzare, ad esempio, vecchi pezzi di cartone o di compensato.

