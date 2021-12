Mai più mani e dita fredde quando lavoriamo al computer grazie a questo geniale accessorio che pochi conoscono

La maggior parte delle persone svolge lavori d’ufficio. Questo significa che trascorriamo molte ore delle nostre giornate seduti alla scrivania davanti ad un monitor. Anche a causa di ciò, tantissime persone hanno problemi alla schiena e di postura. Ognuno cerca di risolvere, o quanto meno alleviare, il problema come può. C’è chi va a nuotare almeno un paio di volte alla settimana e chi fa stretching. Molti hanno risolto gran parte dei loro problemi sedendosi su questo oggetto anziché sulla sedia per stare alla scrivania e lavorare al computer.

Ma non solo. È bene infatti ricordare che stare troppo ore a fissare il video potrebbe portare mal di testa e problemi alla vista. E questa potrebbe essere una delle soluzioni migliori in tal senso.

In inverno, ai problemi appena esposti se ne aggiunge un altro alquanto fastidioso. Ci stiamo riferendo alle mani fredde. Dopo appena un paio di ore a ticchettare sulla tastiera, le nostre dita diventano gelide. A fine giornata sono un vero e proprio pezzo di ghiaccio. In special modo la destra, quella che appoggia sul mouse.

Estremità del corpo fredde

Il fenomeno è abbastanza diffuso e normale. Per adattarsi alle variazioni climatiche, il nostro sistema circolatorio si comporta in modo tale da mantenere i livelli di temperatura corporea interna normali. Ciò può avere conseguenze negative a livello della pelle, perché questa parte del corpo rimane penalizzata dall’afflusso di sangue che viene invece orientato e diretto verso i cosiddetti organi “nobili”, come cuore, stomaco e fegato. Il sangue, infatti, accorre verso tali organi e, di conseguenza, i piccoli capillari di mani e piedi ne risentono.

La sensazione che si avverte è piuttosto fastidiosa. Avere le mani gelate non ci permette di lavorare, scrivere e pensare con la giusta concentrazione, perché il freddo influisce anche sulla mente. Ci si stanca con maggior facilità, con un conseguente peggioramento della qualità del nostro operato. Poiché la stagione fredda è appena iniziata, e durerà ancora per molti altri mesi a venire, è bene ingegnarsi e trovare qualche soluzione per stare meglio. D’altra parte, trascorriamo la maggior parte delle ore delle nostre giornate lavorando e, quindi in molti casi, con le mani ghiacciate.

Mai più mani e dita fredde quando lavoriamo al computer grazie a questo geniale accessorio che pochi conoscono

Solo pochi sanno che esistono i guanti riscaldati con attacco USB. Si tratta di guanti elastici, unisex e con taglia universale. Sono tagliati a metà sulle dita. Lasciano quindi liberi i polpastrelli così da permettere il normale svolgimento delle attività manuali, come appunto digitare su una tastiera. Compatibili con ogni sistema operativo, si collegano ad una normale porta USB. In pochi minuti avremo subito le mani calde e potremo dedicarci alle nostre attività con il maggior agio e comfort possibili.

Una trovata semplicemente fantastica. Mai più mani e dita fredde quando scriviamo e lavoriamo al computer grazie a questo geniale accessorio che pochi conoscono.

Ovviamente, quelli appena descritti sono consigli da prendere in considerazione per soggetti in buono stato di salute e senza alcuna particolare patologia, anche pregressa. Qualora il disturbo dovesse persistere e aggravarsi, magari associato anche ad una colorazione bluastra, e al punto tale da rendere difficoltoso il normale svolgimento della vita quotidiana, è fortemente consigliato consultare il proprio medico.

