L’estate è la stagione del mare, dell’allegria, del relax e di tutti i momenti di svago che aspettavamo da mesi. Ma è anche la stagione dei colori, in cui è possibile osare con tonalità sgargianti e luminose.

Dal rosa shocking al blu elettrico, passando certamente per il verde smeraldo, ecco le tonalità più amate con l’arrivo del primo sole. Per non parlare delle stampe, dei disegni vivaci ed eccentrici, che ci ricordano quanto sia bella e spensierata l’estate.

Non vediamo l’ora di indossare il nostro abito a fiori, conservato nell’armadio da ormai un anno abbondante, così come la deliziosa maglia multicolore.

Bene, ma siamo certi di sapere quale sia il colore d’eccellenza nella stagione estiva 2022? Si parla sempre di fucsia e azzurro cielo, certamente immancabili nel nostro outfit.

Tuttavia, la moda attuale porta con sé una simpatica novità che forse non ci aspettavamo.

Sembra proprio che il colore più in voga sia un altro, nelle sue tante varianti.

Scopriamo qual è e come indossarlo questa estate.

Altro che rosa, verde e blu, è questo il colore dell’estate che regna in tutte le vetrine

Stiamo parlando del bianco in tutte le sue sfumature, dal perla al bianco candido.

Proprio la tonalità più semplice e raffinata di tutte sta letteralmente spopolando in questa collezione estiva 2022. Lo troviamo nelle classiche t-shirt, ma anche nelle gonne e pantaloni in cotone o jeans.

E, soprattutto, lo troviamo negli abiti lunghi e corti, casual ed eleganti, insomma in tutti i modelli disponibili in commercio.

Possiamo indossarlo in varie occasioni, per andare al lavoro, al mare o uscire la sera per un aperitivo.

Di giorno, sarebbe preferibile optare per un bianco sporco, tendente al beige, che ben si adatta ad ogni altro colore di scarpe o borsa.

La sera, invece, è il bianco puro a dominare, che regala una nuova luce e tanta luminosità. Risalta l’abbronzatura e mette in evidenza i punti forti, risultando perfetto per le notti d’estate in cui si desidera brillare e non passare inosservate.

Il punto forte

Il punto forte del bianco sta soprattutto nella sua abbinabilità ad ogni altro colore, così come agli accessori che vogliamo.

Uno dei migliori e più raffinati abbinamenti vede protagonisti un abito bianco e degli accessori color corallo. Non importa che siano coralli veri, basta il colore. Collane e orecchini, ma anche anelli e bracciali, magari anche con piccoli dettagli sul celeste, trasformano un semplice look estivo in un outfit da urlo.

Femminile ed elegante, senza risultare troppo rigido e formale, ecco che la tonalità dell’estate, unita a gioielli sgargianti, crea un effetto bellissimo.

Altro che rosa, verde e blu, il bianco ha vinto su tutti i colori esistenti, probabilmente con grande stupore di molti.

