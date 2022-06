Finalmente possiamo cambiare look e riesumare dall’armadio le nostre maglie senza maniche e i pantaloni leggeri che tanto desideravamo di indossare.

La moda primavera-estate 2022 si colora di tonalità accese e stampe fiorate che regalano allegria e vivacità.

Belli alla vista e piacevoli al tatto, la maggior parte dei tessuti estivi è soffice, morbida e soprattutto molto fresca.

È la stagione in cui possiamo osare con accessori audaci e zeppe comode, ma attenzione ad un dettaglio.

Ogni anno porta con sé delle nuove tendenze e quest’anno ne è arrivata una speciale e inaspettata.

Una tendenza che va controcorrente rispetto alle gonne lunghe e mini a cui siamo abituati e che ci piacciono tanto.

Una particolarità che viene dal passato e si presenta con tutta la sua eleganza e femminilità, pur senza farci apparire formali e seriose. Ecco di cosa si tratta.

Esalta le forme e nasconde i fianchi pronunciati questa gonna o abito speciale che veste perfettamente su ogni corpo

La tendenza della stagione è la gonna ampia a vita alta e stretta, lunga fino al polpaccio, a metà tra il ginocchio e la caviglia. Un taglio particolare e in voga già da questa primavera.

Lo troviamo negli abiti per tutti i giorni, in quelli da cerimonia e nelle gonne a vita alta da indossare in varie occasioni.

Non più soltanto mini striminzite o gonnelloni esagerati, ma una via di mezzo che soddisfa donne giovani e adulte di tutte le età.

Molte lo ritengono un look da signora, ma si sbagliano di grosso. Basta guardare le vetrine e le passerelle per rendersi conto della sua diffusione anche tra le ragazze.

La specialità di questo modello consiste nella capacità di nascondere i difetti ed esaltare i pregi del nostro fisico. Difatti, che si tratti di gonna o abito, lo troveremo sempre a vita alta e aderente, che risalta il bacino senza evidenziare i fianchi pronunciati.

Possibili abbinamenti

Vediamo ora come abbinarla.

Se optiamo per l’abito, non dovremo pensare alla maglia e ci basterà scegliere scarpe e borsa, evitando possibilmente di prediligere un’unica tinta. Meglio spezzare con colori che si abbinano tra loro, come ad esempio il blu e il beige, ideali durante l’estate. Va benissimo sia con le sneakers che con le scarpe alte, ancor di più con le zeppe ed una borsa semplice e colorata.

Andando agli accessori, sono perfette le collane lunghe poco sopra il seno, se la fantasia è neutra e con poche stampe. In caso contrario, si creerebbe un effetto confuso e poco piacevole alla vista.

Inoltre, suggeriamo di mettere in risalto la vita con una cintura piccola, in tessuto oppure in acciaio.

Ugualmente, questo tipo di gonna esalta le forme e nasconde i difetti anche delle più magre, che desiderano apparire meno esili.

In ogni caso, sappiamo bene che l’outfit completo dipenderà sia dal tipo di gonne o vestito che dall’occasione in cui lo indosseremo.

