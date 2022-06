Il periodo estivo è perfetto per preparare deliziose insalate di riso, fresche e salutari. In molti, però, prediligono piatti caldi come le tagliatelle con gamberetti e asparagi. In molti, ancora, non potrebbero mai fare a meno di antipasti o primi lievitati come, ad esempio, i calzoni. Oggi si andrà alla scoperta della ricetta di piccoli calzoni ripieni di pecorino grattugiato perfetti per essere consumati per un pranzo veloce. Oltre a questo possono anche diventare i protagonisti di un picnic estivo o di una gita in montagna. Si potranno preparare utilizzando la pasta già lievitata che si trova in commercio, ma anche preparandola in casa. Le tempistiche, in questo ultimo caso, si allungheranno leggermente. Sicuramente non un piatto leggero ma una vera chicca da provare anche sfidando il caldo in estate.

Ingredienti per 5 persone

400 g di pasta lievitata;

40 g di olive nere;

30 g di capperi;

4 acciughe;

3 mozzarelle;

3 cucchiaini di pecorino grattugiato;

olio EVO, quanto basta;

sale, quanto basta;

pepe, quanto basta.

Oltre all’insalata di riso è questa la ricetta al forno per un antipasto veloce, perfetta anche da mangiare in spiaggia sotto l’ombrellone

Si spiegherà come preparare questi calzoni partendo con una pasta già lievitata. Prendere e pulire le acciughe prima di tritarle, lavare le olive e spezzettarle. Prendere una padella antiaderente e, dopo aver aggiunto un filo di olio, fare scaldare le olive, i capperi e le acciughe. In seguito aggiungere il pecorino grattugiato. A questo punto ci si dovrà occupare della pasta che andrà suddivisa in cerchi di 10 centimetri di diametro spessi 4 millimetri. Riempirli con il composto di capperi, olive, acciughe e pecorino. Le mozzarelle andranno suddivise in pezzettini da aggiungere al ripieno del calzone prima di chiuderlo a mezzaluna. Fare preriscaldare il forno a 190 gradi.

Assicurarsi che i bordi dei calzoni siano ben chiusi e sistemarli in una teglia ricoperta con carta da forno. In seguito fare scaldare per circa mezz’ora controllando di tanto in tanto lo stato di cottura aiutandosi con uno stecchino o una forchetta. Si consiglia, durante la preparazione, di non esagerare con il sale dal momento che acciughe e pecorino tenderanno già a dare un sapore salato. Quindi, in estate oltre all’insalata di riso è questa la ricetta al forno da provare assolutamente.

