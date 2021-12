La vita da studenti non è conosciuta per essere facile. Il carico di studio non è da poco e passiamo la maggior parte delle nostre giornate sui libri, che siano digitali o meno. Ciò non significa, tuttavia, che il nostro metodo di studio debba essere alla vecchia maniera, come i nostri genitori o nonni facevano ai tempi. Il mondo si è evoluto, la tecnologia ha fatto passi da gigante, e per questo possiamo utilizzarla a nostro favore.

Non solo gli studenti, ma anche chi ama leggere articoli online avrà una piacevole sorpresa nello scoprire questa funzionalità utilissima. Garantito, se siamo studenti o amanti della lettura questo trucco ci aprirà un mondo. Senza indugiare oltre, andiamo a scoprire di cosa si tratta. Una volta conosciuto non riusciremo più a farne a meno.

Alcuni già sapranno del browser Microsoft Edge, ma non tutti sanno cosa è in grado di offrici. Anzitutto, ricordiamo che è compatibile con i maggiori sistemi operativi, come Windows, MacOS e Linux. Grazie a ciò, è possibile installarlo sulla maggior parte dei dispositivi, inclusi tablet e telefoni. I Chromebook, tuttavia, non sono compatibili. Inoltre, nella maggior parte dei casi, Edge è funzionante solo se il sistema è relativamente aggiornato. Ora che abbiamo la sicurezza di poterlo usare è arrivato finalmente il momento della verità. Cosa ci offre Microsoft Edge?

Leggere gli articoli online non è mai stato così facile

Se stiamo cercando di leggere un articolo ma troviamo, per esempio, le pubblicità noiose e il font poco piacevole alla vista, un solo clic cambierà tutto. Appena aperto un articolo su Edge, ci appariranno due icone sulla barra di ricerca, a destra. Una è una stella e serve per aggiungere l’articolo ai preferiti. Quella su cui ci concentreremo, tuttavia, è il simbolo del libro con l’altoparlante. Si chiama “Strumento di lettura immersiva”. Renderà l’articolo più leggibile e privo di qualsiasi tipo di distrazione.

Uno strumento per imparare le lingue

Non solo una lettura più facile. La funzionalità “lettura immersiva” permette tantissime altre chicche. Per esempio, è possibile tradurre la pagina nella lingua che vogliamo. Basterà andare su “Preferenze di lettura”, selezionare la lingua nella quale vogliamo tradurre l’articolo e scegliere “Traduci l’intera pagina”. Se, invece, stiamo praticando la lingua originale dell’articolo, possiamo sfruttare gli “Strumenti di grammatica”, utili per sottolineare sostantivi, verbi, aggettivi e avverbi.

Inoltre, se andiamo su “Preferenze di lettura” e selezioniamo “Dizionario visuale”, è possibile vedere un’immagine associata alla maggior parte delle parole. Utilissimo, per esempio, se stiamo imparando una lingua. Infine, è possibile far leggere ad alta voce. Al contrario della maggior parte delle voci basate su intelligenze artificiali, quelle di Edge non suonano meccaniche e forzate, rendendo quindi l’ascolto piacevole. È possibile scegliere tra un’ampia gamma di lingue sulle Opzioni vocali.

