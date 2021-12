Davvero sfiziosa questa torta salata perfetta da servire anche come antipasto o aperitivo

Quando c’è bisogno di servire a tavola un antipasto, o un aperitivo, con una torta salata non si sbaglia mai. Infatti, oltre ad essere semplice e veloce da realizzare, è una pietanza che in genere viene apprezzata da tutti perché è molto gustosa ed appetitosa.

In questo articolo, vedremo come realizzare la classica torta montanara, una sorta di rustico farcito, ideale anche per una cena in famiglia. Solitamente questa ricetta è talmente apprezzata a tavola che tutti chiederanno il bis.

Ingredienti per 6-8 persone

2 rotoli di pasta sfoglia;

3 patate grandi;

120 grammi di speck;

200 grammi di funghi;

2 uova;

80 grammi di scamorza affumicata;

50 grammi di Parmigiano reggiano.

Procedimento

Partiamo innanzitutto pulendo i funghi, facendo attenzione a non farli annerire. Fatto ciò, possiamo tagliarli a fette e farli trifolare in un soffritto di olio EVO ed aglio. Prima della fine della cottura, a piacere, si può spolverare del prezzemolo fresco.

Nel frattempo, in abbondante acqua leggermente salata, facciamo lessare le patate, dopo averle pulite. Quando saranno morbide, possiamo scolarle, privarle della buccia e schiacciarle in una ciotola con un una forchetta. A questo punto aggiungiamo alle patate il Parmigiano reggiano, 1 uovo, il sale e il pepe ed iniziamo a mescolare.

Una volta amalgamati gli ingredienti, aggiungiamo anche i funghi cotti e lo speck. Di quest’ultimo sarà meglio acquistare una fetta spessa 3 o 4 millimetri in maniera tale da poterla ridurre in cubetti o listerelle.

Dopo aver dato un’altra bella mescolata, ricopriamo una tortiera con della carta forno e inseriamoci il primo rotolo di pasta sfoglia.

Cominciamo a farcire utilizzando soltanto due terzi del composto preparato precedentemente.

Fatto ciò, adagiamo sulla superficie le nostre fettine sottili di scamorza affumicata e aggiungiamo la parte restante del composto. Livelliamolo e ricopriamo il tutto con il secondo rotolo di pasta sfoglia.

Ora non bisogna fare altro che sbattere un uovo in una ciotolina e spennellarlo sulla superficie del nostro rustico. Adesso possiamo cuocere il tutto inserendo la tortiera in forno a 180 gradi per 30 minuti.

Sarà davvero sfiziosa questa torta salata, perfetta da servire anche come antipasto o aperitivo, ma anche a cena. Una volta cotta, bisognerà lasciare intiepidire la nostra torta salata, per dare modo al palato di assaporare distintamente tutti i sapori.