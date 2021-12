Molte donne non riescono ad aver mai le mani a posto e questo le porta a sembrare sciatte e poco attraenti. Le mani, infatti, rappresentano una delle parti più importanti del corpo per una donna. Tuttavia, affinché queste abbiano un aspetto gradevole, è necessario che soprattutto le unghie siano ben curate. Ebbene, in pochi sanno che per unghie in salute, naturali e belle da guardare, basta seguire questi 10 consigli. Qui indicheremo quali sono.

Il primo riguarda la dieta alimentare, che condiziona l’aspetto e la salute delle unghie come dei capelli. A tal uopo, quindi, occorre fare il pieno di vitamine e sali minerali, quindi mangiare frutta e verdura. Eventualmente, per un ulteriore supporto, si può ricorrere ad integratori multivitaminici. In questo caso, consigliamo sempre di consultarsi prima con il proprio medico.

Seconda regola è quella di non mangiare le unghie, perché questo vizio le fa indebolire e impedisce loro di crescere.

La terza regola consiste in un consiglio che non avremmo immaginato ed è quella di fare la manicure abitualmente, anche ogni settimana.

Al quarto posto la regola che non si deve abusare di smalto e acetone. Questo significa che quando facciamo la manicure, non necessariamente dobbiamo mettere sempre lo smalto. Smalti e solventi, infatti, danneggiano e indeboliscono le unghie.

Quinto consiglio utilissimo è quello di utilizzare l’olio d’oliva per rinforzarle. Basta applicarne una goccia su ogni unghia, una volta a settimana, e massaggiare fino a completo assorbimento. Poi, lasciamo in ammollo per 15 minuti, in un mix di olio d’oliva e succo di limone.

Evitare il contatto con detersivi e detergenti aggressivi, questo il sesto suggerimento. Meglio utilizzare sempre dei guanti di gomma quando si svolgono le faccende domestiche.

La settima indicazione, poi, è di accorciarle con la lima, evitando tagliaunghie o le forbici, che tendono a sfaldarle e a rovinarle.

Altre regole per unghie in salute e naturali

L’ottava regola è di utilizzare sempre una base rinforzante e protettiva, prima di stendere lo smalto.

Nono consiglio, inoltre, quello che bisogna, inoltre, utilizzare la crema idratante, per evitare che unghie e mani si secchino.

Infine, occorre scegliere la forma giusta, evitando unghie lunghe, che tendono maggiormente ad indebolirsi e a spezzarsi. La forma migliore è quella quadrata, con gli angoli leggermente arrotondati, detta squoval.