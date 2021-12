Ogni anno è sempre la stessa storia. I giorni corrono veloci e noi con loro, alla ricerca di un regalo di natale che ci faccia fare buona figura con amici e parenti. Decisamente una bella sfida, che ci porta a girare in lungo e in largo per i negozi. Magari senza trovare idee appropriate adatte alle occasioni e alle nostre esigenze.

Se proprio le abbiamo scartate tutte, potremmo regalare una bottiglia di vino ai nostri amici e parenti che apprezzano questo dono. Ed anche qui, la scelta non è per nulla facile. Ancor più difficile decidere tra le migliaia di etichette in vista al supermercato, nelle enoteche o sul Web, soprattutto se poi abbiamo un budget limitato. Non siamo tutti sommelier e non tutti abbiamo le conoscenze adeguate in fatto di vini. Nonostante ciò, possiamo trovare in giro prodotti d’eccellenza che ci faranno fare un figurone a costi decisamente contenuti.

Ecco il regalo perfetto per gli amanti del buon vino a meno di 10 euro che ci farà fare un figurone

Aperitivi, pranzi e cena, l’atmosfera natalizia è proprio l’ideale per riunirsi intorno a un tavolo per fare quattro chiacchere sorseggiando un piacevole bicchiere di vino. Tra bianchi, rossi, rosati, etichette colorate e particolari, la scelta del vino è spesso difficile. Da nord a sud del Belpaese, abbiamo davvero l’imbarazzo della scelta tra sapori, colori e aromi.

Da dove iniziare?

Gusti avvolgenti

Iniziamo la nostra proposta dalle Marche con un vino bianco: l’Aurora Falerio annata 2020. Con circa 8,50 euro, andremo a regalare un vino dal rapporto qualità/prezzo decisamente interessante. Fresco, morbido e con un gusto fruttato e floreale, al profumo si incontrano note di mela, pero, gelsomino ed erbe aromatiche. Un vino biologico da sorseggiare magari durante i nostri aperitivi, e perché no, anche con il dolce.

Se invece preferiamo accostare all’aperitivo un vino rosso, possiamo scegliere il Melissa rosso DOC Asylia Librandi annata 2019. Un vino calabro rosso fermo, che avvolgerà il nostro palato donandoci sentori di pepe nero ed eucalipto. Un vino che si accosta bene a salumi e formaggi. Ottimo rapporto qualità/prezzo anche in questo caso, il prezzo si aggira intorno ai 7 euro, per un’idea regalo decisamente elegante.

Note fruttate

Una piacevole scoperta è il toscano Chianti DOCG Castiglioni 2020 Frescobaldi. Un vino dal colore rosso rubino, ideale per accompagnare carni rosse e primi piatti corposi e saporiti. Con meno di 10 euro, prendiamo un prodotto davvero eccezionale. Caratterizzato da note fruttate di ciliegia e fragola, con sfumature floreali di rosa e violetta.

Se invece conosciamo poco i gusti del destinatario del regalo o non riusciamo a scegliere tra bianco e rosso, possiamo optare per un piacevole rosato. Il Lagrein Rosato 2020 DOC Castel Firmian potrebbe essere una giusta soluzione, qualità/prezzo anche in questo caso. Con meno di 10 euro andremo a regalare un vino proveniente dal Trentino dal sapore fresco e fruttalo. Una piacevole carezza per il palato.

Ecco il regalo perfetto per gli amanti del buon vino a meno di 10 euro che ci farà fare un figurone a tavola, con parenti e amici.

N.d.r. i vini riportati sono stati scelti dal redattore secondo il proprio gusto e le informazioni in suo possesso.

