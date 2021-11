Lo spirito delle feste più attese dell’anno è già nell’aria e si respira a pieni polmoni.

Quindi, che ci sia un anticipo del Natale, tra i negozi, per le vie della città e nelle case, non è solo una sensazione ma la realtà. Piccole lucine a intermittenza risplendono ovunque, molti abeti impreziosiscono salotti e cucine e le ghirlande adornano porte e camini.

Così, anche il team di ProiezionidiBorsa si è immerso totalmente in questo clima di festose anticipazioni.

In un articolo precedente, per esempio, abbiamo visto una deliziosa carrellata di tendenze natalizie 2021 per scoprire come decorare l’albero e come addobbare la casa.

Con questo articolo, invece, ci addentriamo ancora una volta nel mondo beauty. Infatti, abbiamo già capito che per le feste in arrivo è questa l’acconciatura perfetta da fare da sole e che sta bene a 20 come a 40 anni.

Oggi, però, abbandoniamo le chiome e ci dedichiamo ad unghie e manicure.

French style

È da molti anni che sentiamo parlare di french quando ci addentriamo nel mondo della manicure e della nail art.

Questa tecnica, che sembrerebbe francese ma che in realtà è made in USA, regala mani impeccabili ad ogni età.

Quella lunetta bianca disegnata sulla punta dell’unghia che si amalgama a colorazioni nude, è perfetta da sfoggiare tutto l’anno e anche in periodo di feste.

Probabilmente l’abbiamo già scelta due o tre Natali fa, magari anche in qualche versione più rock e innovativa.

Allora perché non cambiare quest’anno?

Altro che french alle unghie, ecco la nail art delle feste per sfoggiare una manicure elegante e curata

Spopolerà a brevissimo e sarà la più richiesta in tutti i centri estetici perché estremamente scintillante e dal carattere deciso ma elegante.

Per il Natale 2021 e il prossimo Capodanno scegliamo una manicure preziosa, tempestata da piccolissimi strass luccicosi dalle forme più varie.

Si può spaziare tra tondini piccoli e più grandi, da abbinare insieme, oppure tra fiocchi di neve e stelline.

L’importante è mantenere la base nude, sui toni del rosa più freddo o color carne, e abbondare con uno smalto sigillante trasparente effetto glow.

Inoltre, questa è la manicure perfetta per tutti i tipi d’unghia. Si adatta a qualsiasi forma, a mandorla o più squadrata, così come a qualsiasi lunghezza. Ebbene sì, dà il meglio di sé anche su unghie corte e piccoline.

In questo caso basta ricordare di non abbondare con gli strass ma di usarli per creare un piccolo punto luce che fa risplendere ogni dito.

Quindi, altro che french alle unghie, ecco la nail art delle feste per sfoggiare una manicure elegante e curata che di certo non passerà inosservata.

