Spesso e volentieri ci ritroviamo in alcune situazioni di disagio o di inaspettata fortuna. A volte la risposta del perché potrebbe trovarsi nelle stelle. Per questo motivo oggi parliamo di chi in questo periodo si ritrova nella seconda condizione. Infatti ecco il segno in assoluto più fortunato e favorito per amore e lavoro fra novembre e dicembre. Vediamo insieme di quale si tratta e di chi invece non sarà baciato dalla dea bendata.

Ecco il segno in assoluto più fortunato e favorito per amore e lavoro fra novembre e dicembre

Stiamo parlando del Sagittario. Da pochissimo il Sole è entrato in questo segno e rimarrà fino al 21 dicembre alle 16 di pomeriggio. Successivamente passerà al segno del Capricorno, ultimo archetipo del nostro 2021, che sancisce l’entrata nella stagione invernale. Come abbiamo già accennato in altri articoli, chi ha la stella più famosa del nostro sistema dalla sua parte può stare tranquillo per circa un mese. Generalmente questo succede attorno alla data del proprio compleanno. Questa volta però c’è anche una transizione di Mercurio, segno dell’intelligenza e della comunicazione, che è appena passato dallo Scorpione al Sagittario stesso. Quindi è un buon periodo per gli scambi commerciali o per convincere i nostri superiori a offrirci migliori condizioni sia a livello di soldi che di benefit. È questo infatti il momento per impostare delle situazioni che potrebbero portare i loro frutti in primavera.

Chi invece comincia a fare un po’ più fatica del solito

Questa situazione, inoltre, favorisce gli altri segni di Fuoco e di Aria. Il Toro esce finalmente da un periodo di difficoltà. L’unico che comincia ad avere dei problemi è il Gemelli che si trova in una situazione di stallo e che fino a fine anno rimarrà tale. È il momento di portare pazienza oppure di chiedere anche ciò che giustamente spetta. Quindi parliamo dei pagamenti in sospeso e delle richieste fatte. È, inoltre, un buon momento per inviare alcuni curriculum e per prepararsi ad un possibile cambio di lavoro o di città.

Inoltre ci sono altri movimenti nel cielo che condizionano tutti noi. Ad esempio l’eclissi lunare potrebbe portare questi segni zodiacali a rivoluzionare completamente la propria vita secondo gli astrologi. La lunghissima permanenza di Venere in Capricorno, poi, favorisce alcuni invece di altri. Infatti per loro sarà possibile ottenere da novembre a marzo una grandissima fortuna e un amore romantico per questi segni zodiacali.

