La colazione è il pasto più importante della giornata. Sentiamo questa frase da sempre e probabilmente un motivo ci sarà.

Gli esperti ritengono che proprio la colazione aiuti a mantenere il metabolismo attivo e a restare sazi per ore. In questo modo, si evita di arrivare a pranzo così affamati da sbranare tutto ciò che capita sotto mano.

Ogni Paese del Mondo ha le sue tradizioni culinarie e molti prediligono colazioni salate al posto di quelle dolci. Anche l’Italia, patria dell’accoppiamento tra cappuccino e cornetto, negli ultimi anni sembra aprirsi a questa novità.

Infatti, sono sempre più numerosi i connazionali che optano per le uova strapazzate a colazione, forse per moda, forse per gola. Qualunque sia il motivo, anche la colazione salata ha i suoi vantaggi, oltre al mero sapore.

Stando alle impressioni di chi mangia il prosciutto al posto della brioche al mattino, questa abitudine fornirebbe più energia. Tutto dipende dalle attività da svolgere durante la giornata e da cosa decidiamo di mangiare, ma potremmo sperimentare e scoprire se ci piace o meno.

Sia che siamo soliti fare la colazione salata, sia che non l’abbiamo mai provata, ecco qualche ricetta per un primo pasto diverso dal solito.

Altro che cornetto e cappuccino, queste idee per la colazione salata sono gustosissime e forniscono energia per tutta la giornata

Il primo suggerimento riguarda i cestini di pancarré da farcire con prosciutto e uova, semplici e gustosissimi. Basta prendere uno stampo per muffin, riempire ogni formina con 2-3 fette di pancarré e farcire con gli ingredienti che vogliamo. Inforniamo per una decina di minuti ed ecco fatto.

Utilizzando sempre lo stampo per i muffin, possiamo preparare anche delle mini frittatine, anche a base di verdure.

E se volessimo fare proprio dei muffins, ma salati e non dolci come siamo soliti gustarli? In questo caso ci serviranno farina 00, latte e altri ingredienti.

Anche qui, sta a noi scegliere il ripieno in base ai nostri gusti.

Come non parlare, poi, della brioche salata, farcita con verdure e salumi come la fesa di tacchino, che riscuote sempre più successo a colazione.

Proseguiamo con altre due ricette semplicissime che vedono protagonista ancora una volta l’uovo, l’albume montato a neve con avocado e salmone e la classica omelette. Possiamo optare anche per l’uovo all’occhio di bue o strapazzato anziché montato a neve, il risultato sarà sempre buonissimo.

Altro che cornetto e cappuccino, con queste ricette la nostra colazione sarà più buona del pranzo.

Approfondimento

