Chi l’ha detto che i muffin sono soltanto dolci? È vero, siamo abituati ad andare in pasticceria o al panificio e vederli ripieni di cioccolato e ricoperti di glassa.

Di origine inglese, negli anni il classico muffin si è fatto conoscere in tutto il Mondo e ha stregato anche i più scettici. Se qualcuno si stesse chiedendo come mai questo manicaretto sia così apprezzato, noi risponderemmo con una sola parola: morbidezza. È proprio questa la caratteristica principale del tipico dolce inglese simile a un plum-cake, ma con qualcosa di diverso. Possiamo aggiungere gli ingredienti che preferiamo e il risultato sarà sempre strabiliante.

Oggi, però, vogliamo parlare di un muffin originale, salato e ottimo come antipasto o aperitivo. Un piatto semplicissimo e sfizioso, che lascerà soddisfatti i nostri commensali. Vediamo la ricetta.

Cuore morbido e profumo inebriante, questi muffin salati sono l’antipasto invitante e inaspettato dell’autunno

Per l’impasto ci serviranno:

200 grammi di farina 00;

2 uova;

20 grammi di parmigiano;

180 ml di latte;

1 bicchierino di olio di semi;

sale q.b.

1 bustina di lievito per pane e pizza.

Andiamo adesso al ripieno:

200 grammi di un formaggio a pasta filata o morbido come la mozzarella;

180 grammi di zucca;

qualche rametto di timo.

Innanzitutto, laviamo e cuociamo la zucca in forno o in padella. Dovrà essere abbastanza morbida per frullarla e unirla successivamente al composto dei muffin.

Passiamo adesso all’impasto, facile e veloce da realizzare.

Prendiamo due ciotole e versiamo gli ingredienti separatamente. Nella prima, aggiungiamo il parmigiano, la farina, il lievito e il sale. Riempiamo poi la seconda con olio, latte e le due uova e mescoliamo entrambe energicamente con una frusta. Uniamo i due composti e passiamo allo step seguente.

Unire, infornare e gustare

Se ancora non lo abbiamo fatto, frulliamo la zucca e aggiungiamo la purea all’impasto precedentemente ottenuto. Insaporiamo il tutto con i rametti di timo, che daranno ai nostri manicaretti un profumo davvero inebriante.

A questo punto, prendiamo degli stampini da muffin e riempiamoli a metà. Mettiamo su ciascuno un pezzo di formaggio e “chiudiamo” il tutto con altro impasto.

Inforniamo a 180 gradi per circa 25 minuti e, una volta fuori dal forno, serviamoli ancora caldi ai nostri ospiti. Cuore morbido e profumo inebriante, questi muffin salati sono l’antipasto invitante e inaspettato dell’autunno che si accompagna a un vino chiaro e leggero.

Il gusto dolce e delicato della zucca si sposa perfettamente con un prosecco o con un vino rosé ed ecco che faremo certamente un figurone.