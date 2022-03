La sveglia suona, apriamo gli occhi e con qualche difficoltà ci alziamo finalmente dal letto. Una nuova giornata sta per cominciare, piena di impegni e sempre di corsa.

Abbiamo bisogno di un caffè fumante e dall’aroma inebriante, perfetto per riprenderci e affrontare la mattinata. Attenzione però a non fare l’errore più diffuso tra i lavoratori, saltare la colazione. Molti sono soliti rinviare il primo pasto del giorno direttamente al pranzo, magari sgranocchiando a metà mattina dei crackers o qualcosa di simile.

Ci tocca dire che non c’è niente di più sbagliato, specialmente se si prospetta una giornata impegnativa dal punto di vista fisico e mentale. Potremmo mangiare dei biscotti inzuppati nel latte o uno yogurt con un po’ di cereali. Abbiamo sicuramente l’imbarazzo della scelta, ma niente di tutto ciò sembra ispirarci.

Potremmo anche prendere una brioche al volo una volta arrivati al bar sotto l’ufficio, ma rischia di non saziarci neppure un’ora. Dovremmo inventarci qualcosa di invitante, ma allo stesso tempo non troppo pesante e veloce da preparare. E soprattutto, qualcosa che ci lasci soddisfatti tutta la mattina, evitando così di mangiucchiare continuamente per ore e ore.

Un’idea ci sarebbe ed ecco di cosa si tratta.

Altro che brioche, sarebbe questa la colazione che sazia tutta la mattina e si prepara in 10 minuti

Gli esperti di cucina di ProiezionidiBorsa hanno pensato ad una ricetta facilissima e molto originale. Un manicaretto da realizzare anche per merenda, quando sentiamo arrivare un improvviso desiderio di dolci, senza però voler scendere da casa. Il manicaretto in questione è un semplice toast, simile al french toast di origine internazionale, ma riadattato alla semplicità tutta italiana.

Ecco di cosa avremo bisogno per 4 persone:

8 fette di pancarrè o altro pane morbido integrale o multi cereale;

2 uova medie;

100 ml di latte parzialmente scremato;

1 pezzetto di burro;

1 cucchiaio a piacere tra marmellata, crema spalmabile al cioccolato, al pistacchio o altro;

cacao in polvere.

Procedimento:

Altro che brioche, sarebbe questa la colazione perfetta e vediamo come realizzarla per un’esplosione di gusto ed energia.

Per prima cosa, prendiamo le fette di pane morbido e stendiamole con un matterello. Aggiungiamo al centro un cucchiaio del nostro ripieno a scelta e chiudiamo a portafoglio. Tagliamo i bordi, magari utilizzando un coppapasta, strumento molto utile in cucina per dare forma ai cibi. Chiudiamo i bordi con le dita, così da ottenere dei piccoli toast a mezzaluna.

Adesso, rompiamo le uova e versiamole in una ciotola insieme al latte ed alla spolverata di cacao. Mescoliamo il tutto e passiamo le mezzelune in questo mix di ingredienti. Prendiamo una padella, meglio se antiaderente, e imburriamola leggermente. Facciamo dorare le mezzelune da entrambi i lati per pochi minuti ed ecco pronta una colazione gustosa, semplice e veloce.

È importante iniziare la giornata con il piede giusto e proprio questo ci sembra il modo migliore per farlo.

