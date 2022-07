Tra i dilemmi più difficili che ci assalgono quando dobbiamo prepararci per una cerimonia c’è senza dubbio quello dei capelli. Meglio lasciarli lisci o fare i boccoli? Sciolti o legati? E se scegliamo un’acconciatura, come realizzarla in maniera semplice e veloce, ma allo stesso tempo non banale? Per chi non ha la possibilità di andare dalla parrucchiera, spesso la salvezza viene dai tutorial online. Ma ammettiamolo, la maggior parte di quelle acconciature sono praticabili soltanto su chi ha i capelli lisci e obbedienti. Chi ha i capelli mossi ha molta più difficoltà a trovare l’acconciatura giusta. Ma non disperiamo perché c’è una soluzione semplicissima.

Questa acconciatura ci permette di nascondere l’elastico

Per questa acconciatura perfetta per i capelli mossi servono soltanto due strumenti: un elastico e una forcina. Faremo due twist laterali con delle ciocche frontali che verranno portate indietro in modo da mantenere la fronte scoperta e non avere mai i capelli in faccia durante la cerimonia. Saremo però elegantissime con un trucco davvero molto semplice per nascondere l’elastico. Vediamo come.

Basta code di cavallo o trecce, è questa l’acconciatura semplicissima ma elegante da sfoggiare alle cerimonie per chi ha i capelli lunghi e mossi

Sciogliamo i capelli e prendiamo due ciocche laterali dalla fronte, circa 2-3 centimetri sopra ciascuna tempia. Prendiamo una bella manciata di capelli, dato che avendoli mossi ne rimarranno tanti a dare volume all’acconciatura. Poi cominciamo a girare le ciocche su sé stesse con un movimento a elica, torcendo la ciocca. Quando le due ciocche sono torte per bene e belle strette, fissiamole dietro la nuca con un elastico. L’acconciatura è quasi completa. Non ci resta che nascondere l’elastico.

Nascondiamo l’elastico arrotolandoci intorno una piccola ciocca

Basta code di cavallo o trecce, lo stile per le cerimonie si sta semplificando, tanto che molte oggi scelgono di abbandonare i tacchi. Ma per rendere la nostra acconciatura elegante e mai banale manca un passaggio: nascondere l’elastico. Prendiamo una piccola ciocca dalla “coda” di capelli dentro l’elastico e arrotoliamola intorno alla coda in modo da coprire l’elastico. Nel caso i nostri capelli siano troppo corti e la ciocca non copra perfettamente l’elastico, possiamo prendere una seconda ciocca e ripetere l’operazione. Una volta finita di arrotolare la ciocca intorno alla coda, fissiamola con una forcina all’elastico nella parte inferiore della coda, in modo che non si veda. L’acconciatura è completa.

