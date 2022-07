Scegliere le scarpe giuste è davvero fondamentale in estate. Con il caldo i piedi tendono a gonfiarsi più facilmente e a sudare molto di più. Con tutto ciò che questo comporta a livello di cattivi odori, calli e vesciche. Per questo motivo in questo periodo rispolveriamo sandali e infradito. Ma soprattutto le espadrillas, la scarpa simbolo dell’estate. Ed ecco come abbinare le espadrillas anche dopo i 50 anni per apparire sempre eleganti in ogni occasione. Abbiamo addirittura 4 opzioni diverse per mettere insieme classe e comodità.

Espadrillas e camicia a righe sono l’accoppiata perfetta

Cerchiamo un outfit che segua i trend della moda, che ci faccia stare fresche e da sfoggiare in ogni occasione? L’abbinamento perfetto è quello composto da un paio di espadrillas monocolore e da una camicia a righe. Le camicie a righe sono amatissime dalle vip e sono tra le più trendy della stagione. Insieme alle comode espadrillas e a un paio di short costringeranno tutti a guardarci.

Abbiniamo le espadrillas all’outfit total black

Il nero sta bene su tutto recita un celebre detto popolare. Allora perché non provare ad abbinarlo a un paio di espadrillas per creare un look elegantissimo per le serate estive? Fondamentale sarà la combinazione tra vestiti, scarpe e accessori. Pantaloni neri e top nero si sposano a meraviglia con un paio di scarpe chiare e una borsa dello stesso colore. Se invece optiamo per un vestito lungo possiamo osare di più con le espadrillas e scegliere anche un modello con zeppa. Rigorosamente da legare alla caviglia e dalla tonalità tenue.

Ecco come abbinare le espadrillas in 4 outfit perfetti anche a 50 anni che costringeranno tutti a guardarci

Sembra incredibile ma le espadrillas sono perfette anche abbinate ai jeans. E questo a qualsiasi età e indipendentemente dalla situazione e dal momento della giornata. Durante il giorno l’outfit ideale è quello composto da espadrillas, jeans larghi che lasciano le caviglie scoperte e top corto. Per la sera possiamo sostituire il top con una camicia elegante di lino e aggiungere una pochette con logo bene in vista.

E se vogliamo portarci le nostre comode espadrillas a una cerimonia o a un matrimonio niente paura. Cerchiamo un modello elegante con zeppa o tacco. Meglio se bianco o beige. Un abito lungo con cintura in vita, una borsa elegante e accessori in oro e il gioco è fatto.

