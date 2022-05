Le ciglia sono un elemento del viso molto importante per valorizzare la nostra bellezza. Grazie al mascara possiamo dargli dunque il giusto risalto. Ce ne sono per tutte le necessità: volumizzante, nutriente, allungante e curativo. Ma c’è una caratteristica fondamentale di questo cosmetico che spesso viene sottovalutata. Ossia la sua tonalità. Per decidere qual è quella che più si addice al nostro sguardo non basta guardare solo all’iride.

Ebbene altro che colore degli occhi sono questi i segreti che gli esperti di make-up usano per scegliere il mascara che meglio valorizzi lo sguardo. Ogni viso infatti ha delle caratteristiche cromatiche che ci permettono di comprendere qual è il rimmel giusto da adoperare.

La carnagione è la prima cosa da valutare. È questo infatti l’indicatore più importante per scegliere il mascara. Chi ha una carnagione scura, capelli castani potrà enfatizzare lo sguardo con il colore nero ma a patto di seguire alcune regole fondamentali. Dunque bisogna che il mascara sia steso in maniera fluida. Per evitare che si formino grumi bisognerà partire dal basso e muoversi verso l’alto. Il movimento deve essere a zig zag. Il verso deve andare all’esterno dell’occhio cercando di incurvare le ciglia.

Altro che colore degli occhi sono questi i segreti degli esperti per scegliere il colore del mascara più un trucco che pochi conoscono

Su un incarnato chiaro il rimmel nero potrebbe avere un effetto “drama”. Meglio invece scegliere il colore marrone che dà un risultato più elegante e naturale. In questa maniera lo sguardo acquisisce intensità e profondità, valorizzando sia il colore degli occhi chiari che più scuri. Per la quotidianità questo tipo di trucco si può accompagnare ad ombretti naturali effetto “nude”. Per dare un tocco di classe, accompagniamo lo stile naturale con un rossetto dai colori shock come fucsia o rosso acceso.

Il trucco degli esperti

Quando si vuole puntare tutto su uno sguardo magnetico ecco il trucco che utilizzano gli esperti. Dunque, a prescindere dai colori del viso, si stende una base di rimmel marrone su tutte le ciglia. Si lascia quindi asciugare molto bene. Dunque si stende un secondo strato di colore nero cercando di incurvare più possibile le ciglia verso l’alto.

Quando si vuole invece giocare con lo sguardo possiamo optare per un colore blu, viola o verde. Ma attenzione, stendiamo sempre una base marrone prima. Inoltre evitiamo di incurvare troppo le ciglia colorate per evitare l’effetto “bambola di porcellana”.

Lettura consigliata

Questi banalissimi e comuni errori che in molti fanno truccandosi, anziché valorizzare lo sguardo rimpiccioliscono gli occhi