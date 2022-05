Se vogliamo eliminare il sale in cucina ma senza rinunciare a sapore e gusto ecco le 10 alternative per preparare piatti ugualmente appetitosi

Gli italiani sono dei maghi in cucina. Abbiamo una tradizione che in tanti ci invidiano, spesso tramandata da intere generazioni. Piatti per i quali tanti stranieri vengono volentieri nel nostro Paese per mangiare qualcosa di spettacolare.

Del resto, da qualche tempo si è sviluppato una sorta di turismo particolare. Quello legato ai viaggi del gusto. Non ci basta solo andare a visitare posti particolari e insoliti, ma vogliamo anche mangiare piatti tipici locali. Insomma, uniamo l’utile al dilettevole, in giro per l’Italia, magari spendendo anche poco.

Il sale da cucina è certamente uno degli ingredienti più utilizzati nella preparazione dei piatti. Difficile che manchi dalle nostre tavole o nelle preparazioni. Eppure, gli specialisti invitano a ridurne l’utilizzo. Secondo l’articolo pubblicato, infatti, il sale, infatti, è tra i fattori di rischio di alcune patologie. Ovvero, cardiovascolari e cerebrovascolari, dei tumori, dell’osteoporosi e delle malattie dei reni.

Volendo, se vogliamo eliminare il sale in cucina, ci sono delle alternative che non andranno a penalizzare il gusto dei nostri piatti. La prima di queste è la salsa di soia. La si può usare anche mentre si cuoce, ad esempio, per un ottimo pollo alla salsa di soia.

Le spezie sono un’altra valida alternativa. Siano esse zafferano, paprika, zenzero, curry, in tanti hanno imparato ad usarle, dando sapore particolare e gustoso ai piatti.

Una terza alternativa arriva da alimenti già ricchi di sapore, ovvero acciughe, capperi e olive. Saperli usare con abilità, ci permetterà di evitare di salare le pietanze, dando un tocco originale ai piatti.

Qualcuno usa anche il sale di sedano, che possiamo preparare facilmente in casa ed è l’ideale per piatti di carne e pesce. Marinare gli alimenti è anche un buon modo per sostituire il sale da cucina. Basta usare aglio, olio, spezie, limone, per esaltare le nostre preparazioni. A proposito del limone, il suo succo può essere spremuto direttamente, ad esempio, sulle foglie di insalata, evitandoci di salare.

C’è chi utilizza anche, come settimana alternativa, il gomasio che aiuterebbe a diminuire la quantità di sale da impiegare nelle preparazioni. Naturalmente, al posto del sale, potremmo pepare l’alimento, anche in questo caso un metodo diverso per dare sapore ai piatti.

Non dimentichiamoci l’aceto di mele che non solo non copre il sapore dei nostri piatti, ma li esalta. Certo, va usato con attenzione. Infine, il lievito alimentare in scaglie, ma dobbiamo fare attenzione a non confonderlo con quello per far lievitare la farina.

