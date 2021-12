Quando arriva l’inverno e il Natale si avvicina dalle radio di tutta Italia si ricomincia a diffondere la musica di Bublé. Certo, questa musica è molto orecchiabile, ma se ascoltiamo solo questo rischiamo di annoiarci. Tra l’altro, in pochi sanno che Bublé è un cantautore canadese ma che ha anche la cittadinanza italiana.

Il legame tra il cantante e il Natale è nato nel 2011, quando l’album “Christmas” ha conquistato il cuore di tutto il mondo occidentale. Tuttavia, se vogliamo coccolare le orecchie dei nostri ospiti durante le cene natalizie, potremmo cercare di variare un po’, invece di mettere sempre le stesse canzoni che conoscono già bene. Infatti, altro che Bublé ecco la musica natalizia che riscalderà i cuori e le notti invernali.

Il villancico spagnolo

Il genere di musica che dovremmo scegliere è sicuramente il villancico spagnolo. Si tratta, infatti, di un genere che nasce sia in Spagna sia in Portogallo alla fine del Quattrocento. Questa musica è molto legata al Rinascimento e al Barocco e si è diffusa oltre che nella penisola iberica in tutto il nuovo mondo spagnolo.

Come sempre in Europa, la cultura e l’arte si influenzano a vicenda e tutti i Paesi risentono delle influenze dei vicini. Infatti, il villancico è molto legato alla frottola italiana o alla chanson france,se anche se presenta caratteri peculiari della cultura spagnola.

La parola non è altro che il diminutivo di villano, ovvero contadino. Già questo ci fa capire che la canzone nasce in un contesto popolare e si diffonde principalmente nei centri agricoli.

In genere, il villancico si compone di strofe intramezzate da un ritornello. Come si nota, questa struttura è moderna e chiaramente legata ad altri generi musicali europei.

Altro che Bublé ecco la musica natalizia che riscalderà i cuori e le notti invernali

Uno dei villancico più famosi e cantati è “Belen, campanas de Belen”, che vuol dire “Betlemme, campane di Betlemme”. Naturalmente, si tratta delle campane che annunciano la buona novella ai popoli, ovvero la nascita di Gesù Bambino.

Nella canzone le campane vogliono parlare a dei bambini che si devono affacciare alla finestra per vedere la culla con il Bambino e riferire a tutti la loro visione.

Approfondimento

Se non sappiamo cosa regalare a Natale ci sono 3 libri meravigliosi perfetti per l’occasione.