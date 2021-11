Regalare dei libri è sempre un’ottima idea. Essi, infatti, sono anche e soprattutto delle emozioni e delle sensazioni. È quasi come regalare dei viaggi. Sono, infatti, racconti delle esperienze altrui, la narrazione di un’umanità diversa e intrigante.

Ci sono alcuni libri che hanno vinto dei premi importantissimi e altri a noi italiani meno conosciuti. Dunque, se non sappiamo cosa regalare a Natale ci sono 3 libri meravigliosi perfetti per l’occasione.

Partiamo con la Palestina

“Ogni mattina a Jenin” di Susan Abulhawa narra le vicende di quattro generazioni di arabi in Palestina. La storia è nota, con la nascita dello Stato di Israele molti palestinesi hanno dovuto abbandonare la loro terra e diventare apolidi altrove.

Tuttavia, la grande storia non è il centro della narrazione di questo libro. L’autore vuole infatti raccontare i drammi umani, il tradimento, la rabbia di due fratelli che sono portati a vivere due vite diverse.

Un altro libro da prendere seriamente in considerazione è “Il suono della colpa” di Alessio Piras e Daniele Grillo. Per chi ama Genova e i suoi carruggi stretti e grondanti di umanità è proprio il libro giusto. Un cadavere, una postina che comincia a investigare per la città e la storia italiana di piazza fontana.

Se non sappiamo cosa regalare a Natale ci sono 3 libri meravigliosi perfetti per l’occasione

Quando parliamo di Marco Boba pensiamo subito al suo “Io non sono come voi”. Il protagonista della trama è un italiano di nome Francesco che non riesce a vivere a pieno la sua vita. I suoi stati d’animo oscillano tra una rabbia crescente e le delusioni cocenti.

Ad un certo punto, però, Francesco trova il coraggio di mollare tutto e partire. La meta è il Sud Italia, un’isola in particolare. Riesce ad arrivarci perché trova una borsa piena di soldi. Il cambiamento tanto sperato, però, non gli porta solo buone novità.

Questo romanzo è un po’ il racconto della vita delle persone che sperano di cambiare i propri stati d’animo andando da un’altra parte. Come già sostenevano i romani, però, “cambia solo il cielo e non l’animo di chi scappa attraverso il mare”.

Approfondimento

Ecco il libro intrigante e pieno di sorprese che ha già stupito migliaia di italiani.