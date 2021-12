Non sembra, ma a volte scegliere un regalo per i propri parenti è più difficile che farlo per degli estranei. Sarà che negli anni si è già regalato di tutto e le idee scarseggiano, oppure si teme di fare uno scivolone.

Allora, quando non si sa cosa regalare, la scelta ricade spesso sui classici cofanetti, che offrono esperienze di ogni genere per single, coppie o famiglie. Ma il gioco potrebbe non valere la candela e offrire poco spazio alla creatività e alla personalizzazione. Senza rinunciare alla comodità dei cofanetti, ecco alcune idee alternative da regalare a nonni e genitori.

Non i soliti cofanetti ma ecco cosa regalare ai genitori e ai nonni con queste 5 idee regalo di coppia

Prima di fare qualunque regalo, bisogna scegliere se farne due separati o uno solo di coppia. Nel primo caso, conoscere i desideri personali potrebbe essere d’aiuto. Ad esempio, se sono persone freddolose, per non scegliere sempre sciarpe e cappellini, ecco 4 regali caldi originali ed economici.

Decidere di fare il regalo di coppia, invece, permette di avere più libertà di scelta, soprattutto se ci si orienta verso le esperienze.

Una buona soluzione è trovare un ristorante a propria scelta e prenotare una cena per due con la possibilità di decidere in anticipo il menù. Che sia un ristorante stellato o una trattoria tradizionale, con un menù a base pesce, carne o vegetariano, c’è davvero l’imbarazzo della scelta. Ciò che colpirà i destinatari sarà non solo la cena in sé, ma anche l’attenzione e la cura con cui abbiamo scelto ristorante e menù.

Un’esperienza di coppia dedicata agli amanti della cultura può essere una serata a teatro. In alternativa, optare per una giornata alla SPA per chi ha proprio bisogno di concedersi una coccola.

Ma vediamo altri due regali originali e moderni che potrebbero davvero sorprendere genitori e nonni.

Regali tecnologici e di intrattenimento per sorprendere i parenti

Le altre due idee alternative sono regali tecnologici e di intrattenimento per sorprendere i parenti con qualcosa di nuovo.

Una soluzione divertente e utile sono gli smart speaker, ossia altoparlanti intelligenti, integrati con l’assistente vocale. Dall’Echo Dot di Amazon collegato ad Alexa al Nest Mini di Google, uno smart speaker potrebbe farli sorridere e aiutarli nelle faccende di casa. Banalmente, potrebbero iniziare a chiedergli di raccontare una barzelletta o di impostare un timer per la pasta. Con un piccolo aiuto iniziale nelle impostazioni, poi non potranno più farne a meno.

L’ultima idea è un abbonamento a Netflix o Amazon Prime Video, se sono appassionati di film, documentari o serie tv. In questo modo, avranno la possibilità di scegliere cosa vedere senza alcuna interruzione pubblicitaria.

Quindi, non i soliti cofanetti ma ecco cosa regalare ai genitori e ai nonni con queste 5 idee regalo di coppia alternative e fatte proprio per loro.

