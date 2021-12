Tantissime nuove opportunità di lavoro in tutta Italia presso questo noto marchio dell’alta moda. In pieno ritmo con l’ampio piano di sviluppo, che porterà alla creazione di ben 300 nuovi posti, si ricercano profili di ogni tipo. Assunzioni che saranno perlopiù con contratto a tempo determinato e indeterminato. Tuttavia, non sono da meno le opportunità di stage, destinate principalmente a giovani, anche senza esperienza, e finalizzate all’assunzione. Vediamo di seguito di quale marchio si tratta, quali sono le posizioni aperte e come inviare domanda in un clic.

Uno sguardo all’azienda

Difficile a credersi, ma è possibile lavorare nel lusso sfrenato approfittando di queste imperdibili offerte di lavoro in tutta Italia. Il marchio interessato è Fendi, casa di moda italiana facente parte del Gruppo LVMH. Un nome che di certo non ha bisogno di presentazioni, capace di esportare il Made in Italy in tutto il Mondo.

Il piano di sviluppo di Fendi, come già anticipato, porterà alla creazione di oltre 300 nuovi posti di lavoro su tutto il territorio. Motivo di ciò è l’ampliamento dello stabilimento produttivo di Bagno a Ripoli, Firenze, per l’avvio di nuova manifattura.

Le offerte di lavoro di Fendi riguardano diverse aree di inserimento. Fra queste, Supply Chain, Tecnologie Digitali, Produzione, Marketing e Design e Creazione. Le sedi interessate sono, oltre la già introdotta Bagno a Ripoli, Roma, Venezia, Fermo e tante altre.

Per la sede di Roma si ricercano Front-end Developer, WW Data Director, Junior Graphic Designer Man, Digital Content Specialist e Recruiting Associate. Seguono poi Internship within the Health, Safety and Environment Team, Distribution Control Manager ed altre.

Su Bagno a Ripoli, Fendi ricerca Senior Modelist di borse, Warehouse Operator G, Leather Goods Pattern Maker, Laboratory Technician e Product Development Specialist. Altre posizioni aperte sono su Venezia, come Senior Client Advisor, su Porto San Giorgio, come Sneakers Pattern Maker e Internship within the Collection.

Come inviare domanda

Per conoscere tutte le offerte di lavoro disponibili è possibile visitare il portale Web dedicato. Proseguendo la navigazione, qui potremo consultare tutte le opportunità disponibili e restringere il campo a quelle di nostro interesse, grazie ai filtri di ricerca. È inoltre possibile inviare candidatura spontanea, attraverso l’apposito tasto posto subito sotto il bottone Cerca.

