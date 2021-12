Sia che viviamo in città che in campagna può capitare di ritrovarsi qualche ospite inaspettato sulla ringhiera di casa. In genere gli uccelli che più si appropriano dei nostri balconi sono i piccioni.

Non solo sostano sulle ringhiere ma sporcano anche. Il guano dei piccioni contiene numerosi batteri ed è nocivo. Per questo motivo è bene sapere come eliminarlo e tenere lontani questi uccelli una volta per tutte. Ne abbiamo parlato nell’articolo “Come pulire gli escrementi di piccione con questo metodo efficace anche per tenerli lontani”.

Ma tra gli amici volatili che possono farci visita non ci sono solo i piccioni. In tante parti del Paese può capitare di vedere gabbiani, merli o gazze ladre sostare in balconi e giardini. Ma non solo, anche dei simpatici uccellini che cercano qualcosa da mangiare.

Siamo abituati a piccioni e merli, ma se questo uccellino si posa sulla ringhiera potrebbe portare fortuna e buone notizie

Tra le tante specie di uccellini che possiamo ammirare affacciati dai nostri balconi troviamo i pettirossi. Facili da distinguere proprio grazie al petto color rosso-arancio, questi uccellini non migrano. Sono bravi ad adattarsi anche alle temperature più rigide e vengono a trovarci in cerca di cibo.

Se vediamo un pettirosso poggiarsi sul nostro balcone si dice che dovremmo aspettarci una bella nevicata. Come sempre la cultura popolare regala preziosi insegnamenti ricavati dall’osservazione del Mondo. Collegando l’arrivo del freddo con l’uscita di questi uccellini in cerca di cibo si è arrivati a questa conclusione.

Non solo previsioni metereologiche

L’avvistamento di un pettirosso però pare abbia anche altri significati. Per alcuni la sua presenza potrebbe essere legata ai defunti. Secondo una storia narrata per generazioni una signora sulla tomba del figlio chiese un segno da parte sua. Ed è lì che un pettirosso planò sulla sua mano e si accovacciò per un attimo prima di volare via. Quindi vedere un pettirosso sul balcone potrebbe essere un segno da una persona cara che non c’è più.

Non solo un legame con il l’Aldilà e gli Angeli, ma anche un segno di buon auspicio. Pare infatti che secondo le credenze popolari se un pettirosso entra in casa possiamo aspettarci buone notizie. Il suo arrivo è sinonimo di prosperità e tanta fortuna. Magari anche un presagio di un lieto evento in arrivo o di una svolta e rinnovamento.

È vero, siamo abituati a piccioni e merli, ma se questo uccellino si posa sulla ringhiera potrebbe portare fortuna e buone notizie. Che si tratti di pura superstizione o che ci sia qualcosa di vero non ci è dato saperlo. Però non costa nulla costruire una piccola mangiatoia per uccelli sul balcone o in giardino. Così aiuteremo tutti gli uccelli selvatici a sopravvivere all’inverno e magari attireremo un pettirosso.

Approfondimento

Perché secondo le credenze popolari non bisogna dormire con i piedi verso la porta?