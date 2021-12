Mancano 7 giorni esatti al Santo Natale e nelle case degli italiani sale la febbre da attesa. La ricorrenza religiosa, infatti, ammanta le case e le città degli italiani di quella luce di pace e serenità che solo il Natale riesce a dare.

Intanto, milioni di Lettori ci chiedono: come sarà l’oroscopo del weekend? Lo abbiamo chiesto agli esperti e dedotto che l’oroscopo del weekend sarà semplicemente straordinario per questi 4 segni zodiacali. Scopriamo di quali stiamo parlando.

L’oroscopo del weekend dal segno dell’Ariete a quello dei Gemelli

Sarà un finesettimana in chiaroscuro per gli amici Ariete: lavoro ok, amore ko (Venere è contraria da novembre). Cielo molto bello per le chiamate professionali, esami a scuola da preparare, iniziative per i lavoratori autonomi.

Weekend impegnativo, che non vuol dire difficile, per i nati Toro. Saranno due giorni di impegni in famiglia, con il partner, sulle consegne di lavoro rimaste ancora in sospeso. Periodo di stanchezza in generale: occhio ai disagi fisici e psicologici.

Sarà un sabato ok e una domenica in trincea per i nati Gemelli. Con Saturno e Giove nel segno, le intuizioni non mancano ma mancano le forze. In amore e in famiglia occhio alle interferenze di Marte che rende particolarmente nervosi.

Cancro, Leone e Vergine

L’ingresso della Luna in Cancro donerà un weekend da favola ai nati nel segno. Meglio approfittarne e recuperare le forze fisiche in vista dello sprint pre-natalizio.

Cielo astrale molto bello per gli amici Leone. Amore, passione e voglia di avventura saranno i tratti dominanti del weekend. Gioie in arrivo anche sul lavoro, dove le due ultime settimane del mese si preannunziano come le migliori di dicembre.

Weekend da dimenticare per i Vergine. Venere contro accenderà facilmente le discussioni in casa (figli, partner e genitori), mentre non andrà meglio sul lavoro. Meglio staccare completamente la spina e ricaricare le pile!

Da Bilancia a Sagittario

Un weekend in chiaroscuro attende gli amici Bilancia. Alle scintille in amore si oppone un cielo difficile sul lavoro e le attività in generale. Manca l’organizzazione, la lucidità delle decisioni e a tratti il nervosismo la farà letteralmente da padrone.

Weekend bello e da incorniciare invece per gli amici Scorpione. Le stelle proteggono i viaggi, i nuovi incontri, gli spostamenti e le gite fuori porta. Sarà molto alta, infine, l’intesa con il partner, specie nella giornata di sabato.

Sono in arrivo due giorni molto difficili per gli amici Sagittario. Gli astri consigliano di contare fino a 10 prima di agire e/o parlare, giacché litigi, incomprensioni e malumori saranno le mine vaganti del finesettimana.

L’oroscopo del weekend sarà semplicemente straordinario per questi 4 segni zodiacali

Conto alla rovescia per i nati Capricorno: sarà il prossimo, infatti, il weekend protetto dalle stelle. Per domani e domenica, invece, meglio lasciarsi andare al dolce far nulla, specie sul lavoro dove le energie scarseggiano in questo periodo.

Molto bello, invece, il cielo per i nati Acquario. Marte, Giove, Venere e Urano nel segno donano due giorni da favola dalla salute al benessere psicofisico, dal lavoro alle questioni di cuore.

Weekend difficile, infine, per gli amici Pesci, specie nella giornata di sabato. Nervi tesi e a fior di pelle, meglio evitare di litigare con partner e propri superiori al lavoro. Gli astri consigliano di praticare uno sport all’aperto e rigenerarvi.

In definitiva, quindi, Leone, Bilancia, Scorpione e Acquario sugli scudi nelle prossime 48 ore.

