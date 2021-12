Anche un piccolissimo gioiello può totalmente stravolgere il look. Si tratta di un vero e proprio investimento perché troverà, sicuramente, ancor più utilizzo di un maglione o di un paio di pantaloni.

È possibile, infatti, usare più e più volte i gioielli, senza mai stancarsi della loro eterna bellezza. Allora, altro che borse e scarpe, investiamo subito su questi 5 gioielli affascinanti a 20 anni e inestimabili a 50. In molti casi si tratta pure di pezzi vintage, dimenticati in un vecchio portagioie.

Uno sguardo veloce alle ultime tendenze in fatto di scarpe e borse

C’è chi, per costruire un look, parte dalla scarpa e trova l’abito giusto da abbinare. Esiste, però, anche chi sceglie la calzatura solo una volta terminato tutto il resto dell’outfit. In ogni caso, la scarpa è un elemento indispensabile del look ed ecco i 7 stivali grintosi e super alla moda da avere immediatamente.

Per quanto riguarda le borse, poi, fanno la parte del leone tessuti particolari e colori nuovi. Per esempio, è morbidissima al tatto e color castagna la borsa regina dell’autunno da avere subito per essere alla moda.

Tuttavia, in questa stagione è impossibile trascurare l’importanza dei gioielli, specialmente di quelli che tornano dal passato.

Apriamo il portagioie e tiriamo fuori i nostri pezzi vintage, perché ritornano a spopolare questi bracciali popolarissimi negli anni ’60. Si tratta dei bracciali semirigidi in maglia che coprivano l’intero polso e rigorosamente color oro. La nonna ne avrà certamente un modello, ma per chi non lo possedesse esiste comunque una soluzione. Basterà cercare nei negozi che vendono merce usata o tra il “second hand” online.

La seconda tendenza è tutta nuova di oro di zecca. Si tratta dei gioielli funny, colorati e vistosi, proprio come quelli offerti dal Brand di Valentina Ferragni, tanto per fare un esempio. Qualcuno definisce questo genere di gioielli “accessory-toys”, o “gioielli-giocattolo”, perché ricordano la giovinezza e sono frizzanti.

Per i prossimi mesi via libera alle collane rigide, color oro o argento. Perfette nei look da festa, queste collane sono meravigliose anche su un collo adulto e mai eccessive.

Le ultime 2 imperdibili tendenze glam

Ritorna pure di moda questo particolarissimo anello dal dettaglio chic, che tutti potrebbero avere senza nemmeno saperlo.

Via libera anche ai gioielli dalle forme astratte. Può trattarsi di maschere, linee che s’intersecano, nidi e così via. Le geometrie irregolari rendono il look subito ricercato ed estroso al punto giusto, tanto sulle ragazze che sulle affascinantissime donne adulte.